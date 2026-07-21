Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "Acabar destrozado no significa entrenar mejor"

Ilia Topuria consta como uno de los deportistas de élite más laureados de España a causa de todos los títulos conseguidos a lo largo de su carrera. Pero esto es algo que no sería posible sin ciertas figuras cuyo trabajo queda a la sombra de su figura como, por ejemplo, la del Doctor Aldo; preparador físico del luchador.

En una de sus últimas publicaciones, Doctor Aldo ha revelado la clave que sigue en todos los entrenamientos que hace con Topuria para detectar cuándo una sesión ha sido eficaz y, de forma colateral, desmiente uno de los mitos más extendidos dentro del mundo del fitness.

Doctor Aldo con Ilia Topuria / Imagen de archivo

Doctor Aldo desvela cómo entrenar la potencia de forma eficaz

¨Muchos creen que la eficacia de las sesiones se miden en función del número de ejercicios que hagamos o de lo destrozados que acabemos, y es exactamente al revés¨, comentaba el preparador físico para señalar una de las pautas que muchos entrenadores siguen a rajatabla de manera equivocada.

De hecho, el entrenador asegura que una buena sesión de potencia ha de medirse por otros parámetros muy distintos: ¨Las mejores sesiones son sorprendentemente cortas. No buscan agotarte. Buscan que cada repetición salga a la máxima velocidad posible¨.

Y es que al contrario de lo que muchos piensan, el entrenador aclara que la potencia física nunca se debe entrenar al fallo. En su lugar, proponer hacerlo ejecutando el máximo número de repeticiones antes de que aparezca la fatiga; algo crucial a tener en cuenta de cara a que el entrenamiento sea productivo.

Doctor Aldo e Ilia Topuria / Imagen de archivo

A esto, Doctor Aldo añade una serie de evidencias científicas encontradas por varias investigaciones en las que se estipula que entrenar al fallo es contraproducente si queremos mejorar la potencia de nuestros movimientos. Algo producido por el hecho de que esas últimas repeticiones que hacemos bajo una gran fatiga ¨estresan el sistema nervioso sin darte explosividad¨.

Esto último implica que entrenar al fallo es algo que mejora la resistencia, pero no la potencia a la que ejecutamos un movimiento. De hecho, hacerlo provocará que estemos tan cansados que el cuerpo no aproveche esas últimas repeticiones más allá de desarrollar una tolerancia para ir incrementando el número de las mismas con el paso de las semanas.

Esto implica que poco a poco nos iremos cansando menos a la hora de hacer ejercicio, pero no entrenaremos nuestra potencia. Algo que desmiente muchos mitos establecidos en el mundo del fitness que relacionan el crecimiento muscular con el desarrollo de esta característica tan crucial en los deportes de contacto.

Como remate final, Doctor Aldo comparte una máxima que deberíamos seguir en cualquier entrenamiento relacionado con la explosividad, la cual tiene que ver con ese famoso refrán que dice: ¨la calidad siempre por encima de la cantidad¨.