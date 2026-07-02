Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "Estar fuerte de verdad no es solo parecer enorme, ya que un físico fuerte y funcional no se construye únicamente matándote a pesas"

Son muchas las personas que asocian estar en forma con desarrollar una gran masa muscular, al menos en los tiempos en que vivimos. Sin embargo, el Doctor Aldo, preparador físico del campeón de artes marciales mixtas Ilia Topuria, ha querido desmontar uno de los mitos más extendidos en el entrenamiento.

A través de un vídeo publicado en Instagram, el especialista explica que la verdadera fortaleza va mucho más allá de la apariencia física de cada uno.

Según su opinión, tener unos brazos voluminosos o levantar mucho peso no garantiza en realidad tener un cuerpo fuerte: "estar fuerte de verdad no es solo parecer enorme", afirma, insistiendo en que un físico funcional es aquel que combina fuerza, resistencia, explosividad y capacidad cardiovascular con el objetivo de rendir al máximo en cualquier situación.

En esta publicación, Doctor Aldo señala que una persona puede desarrollar una gran musculatura, y al mismo tiempo, carecer de explosividad, resistencia o un buen nivel de cardio.

Por ese motivo, siempre apuesta por un entrenamiento más equilibrado, similar al que siguen la mayoría de deportistas de élite a nivel internacional.

Como ejemplo, propone dos ejercicios sencillos, pero exigentes:

El primero consiste en hacer sombras con bandas elásticas durante 20 segundos, descansar 10 segundos y repetir la secuencia hasta completar 3 minutos . Aunque pueda parecer un ejercicio asequible sobre el papel, asegura que la intensidad aumenta considerablemente cuando se ejecuta con la técnica adecuada.

. Aunque pueda parecer un ejercicio asequible sobre el papel, asegura que la intensidad aumenta considerablemente cuando se ejecuta con la técnica adecuada. El segundo es más bien una recomendación orientada a mejorar la explosividad. Aconseja realizar cambios de ritmo golpeando el saco durante 3 minutos: además de golpear con potencial, hay que ser capaces de mantener una alta intensidad incluso cuando aparece la fatiga.

Este mensaje del preparador físico de Topuria termina reflexionando: un cuerpo fuerte no solo debe impresionar por su aspecto, también por su rendimiento.