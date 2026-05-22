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SALUD

Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "Entrenar fuerza reduce tu riesgo de morir y mejora prácticamente todos los sistemas de tu cuerpo"

Doctor Aldo explica por qué el entrenamiento de fuerza no solo mejora el físico, sino que también puede aumentar la esperanza y calidad de vida

El Doctor Aldo y Topuria en su centro de alto rendimiento

El Doctor Aldo y Topuria en su centro de alto rendimiento / INSTAGRAM/DR.ALDO

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

El músculo suele asociarse a una cuestión estética, pero su función va mucho más allá del físico. Cada vez más especialistas insisten en que mantener y desarrollar masa muscular no solo ayuda a verse mejor, sino que también tiene un impacto directo en la salud y la calidad de vida.

De hecho, el entrenamiento de fuerza se ha convertido en uno de los hábitos más recomendados por la ciencia por su capacidad para influir en distintos sistemas del cuerpo.

El entrenamiento de fuerza es más importante de lo que crees

Desde la salud cardiovascular hasta el metabolismo, pasando por el funcionamiento cerebral, fortalecer los músculos puede aportar beneficios que muchas veces pasan desapercibidos.

El mensaje que comparte Doctor Alda, preparador físico de Topuria, en un vídeo de Instagram va precisamente en esa dirección: el músculo actúa como un aliado para la longevidad y el bienestar general.

La idea central es clara: entrenar fuerza no exige pasar horas en el gimnasio ni adoptar rutinas extremas, sino empezar poco a poco y convertir el movimiento en parte de la rutina diaria.

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Más allá del rendimiento deportivo o la apariencia física, la fuerza aparece así como una inversión en salud a largo plazo, respaldada por una evidencia científica que gana cada vez más peso.

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