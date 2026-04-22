Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "Entrenar fuerza 180 minutos a la semana puede reducir el envejecimiento celular biológico en 8 años"

El doctor Aldo Martínez, mente detrás del físico imbatible de Ilia Topuria, campeón de UFC, ha lanzado un nuevo libro titulado 'Fuerza, elixir de vida'. En él, afirma que dedicar tres horas semanales a entrenar fuerza no solo te hace más fuerte, sino que revive el reloj biológico hasta ocho años.

La ciencia que avala este "elixir de vida"

Martínez, con más de dos décadas preparando a cracks como Raúl Albiol o el boxeador José Quiles, cita un metaanálisis de 2024 con 4.800 participantes: 180 minutos de fuerza por semana frenan el envejecimiento celular. Y no sólo eso, sino que también puede ser increíblemente efectivo contra ciertas enfermedades.

Por ejemplo, según indica el Doctor Aldor, entrenar fuerza reduce un 30% el riesgo de cánceres, 40% de Alzheimer, 50% de diabetes y hasta 60% de riesgo cardiovascular. Ante esta abrumadora avalancha de datos científicos, el doctor hace un llamamiento para que todo el mundo entrene la fuerza.

Ilia Topuria, en la playa / Archivo

La realidad es que no es ninguna exageración: el músculo actúa como órgano regulador, controlando la glucosa, la inflamación y el buen estado de los huesos. En atletas de élite como Topuria, genera esa potencia explosiva y una recuperación rápida, pero para el resto previene la sarcopenia, esa pérdida muscular que se da con la edad.

Accesible para cualquiera

Además, para poder hacer ejercicios de fuerza no necesitas ir al gimnasio. Con peso corporal, bandas o instrumentos sencillos, cualquier apuede realizar rutinas en casa. Dos sesiones de 30-45 minutos semanales bastan para notar cambios en semanas: más energía, mejor postura y un sueño más reparador.

Las mujeres en menopausia también se ven beneficiadas por los ejercicios de fuerza, ya que estos permiten que se gane densidad ósea e insulina. Martínez lo resume bien al comentar que no es que añadamos años a la vida, sino que añadimos vida a los años.

En UFC, Topuria debe entrenar la fuerza por motivos evidentes, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un deporte de combate. Pero el docotr Martínez extiende el método al resto de mortales: optimiza el metabolismo, protege las articulaciones y la mente.