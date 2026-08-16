Doctor Aldo, experto en entrenamiento y preparador físico de Topuria: "El mayor problema para muchas luchadoras no es el entrenamiento"

Cuando pensamos en el rendimiento de una deportista, lo primero que suele venir a la cabeza es el entrenamiento. Cuántas horas dedica, la intensidad de las sesiones o el descanso que tiene entre ellas. Sin embargo, hay otro factor que puede pasar mucho más desapercibido y que resulta especialmente importante en deportes en los que el peso juega un papel fundamental.

En un vídeo publicado en Instagram se pone el foco precisamente en la baja disponibilidad energética, una situación que aparece cuando el organismo no recibe suficiente energía para cubrir todo lo que necesita después de tener en cuenta el gasto provocado por el ejercicio.

Esto puede convertirse en un problema especialmente importante entre las luchadoras. En deportes de combate es habitual que exista un control muy estricto del peso y que, en determinados momentos, las deportistas tengan que ajustarlo para competir dentro de una categoría concreta.

Perder la regla no debería verse como algo normal por entrenar mucho

Una de las cuestiones sobre las que se hace especial hincapié en el vídeo tiene que ver con la menstruación. Que una mujer deje de tener la regla debido al entrenamiento o a una alimentación insuficiente no debería interpretarse simplemente como una consecuencia habitual de hacer mucho deporte.

Al contrario, puede ser una señal de que algo no está funcionando correctamente. Cuando el organismo dispone de poca energía, comienza a priorizar aquellas funciones que considera esenciales. El cuerpo intenta adaptarse a la situación y algunos procesos pueden verse alterados. Entre ellos se encuentra el ciclo menstrual.

Luchadoras / SPORT

Por eso, la ausencia de menstruación puede funcionar como una señal de alarma, especialmente cuando coincide con entrenamientos exigentes, restricciones en la alimentación o intentos constantes por mantenerse en un determinado peso.

Las consecuencias también pueden llegar hasta los huesos

Y el problema no termina ahí. Mantener durante demasiado tiempo una disponibilidad energética insuficiente puede terminar repercutiendo en otros aspectos de la salud de la deportista.

Uno de ellos es la salud ósea. Una situación prolongada de este tipo puede contribuir al debilitamiento de los huesos y aumentar el riesgo de sufrir lesiones y fracturas. Algo especialmente preocupante para cualquier deportista, pero todavía más en disciplinas sometidas a impactos y sesiones de entrenamiento de gran intensidad

De esta forma, intentar mantenerse constantemente por debajo del peso que el cuerpo necesita para funcionar correctamente puede terminar consiguiendo precisamente lo contrario de lo que busca una deportista: perjudicar su rendimiento y aumentar el riesgo de lesión.

El mensaje que deja el vídeo es bastante claro. Comer lo suficiente no es algo separado del entrenamiento, sino una parte más de él. Especialmente en el caso de las mujeres que practican deportes de combate, prestar atención a señales como la pérdida de la menstruación, una caída del rendimiento o problemas recurrentes con lesiones puede ser tan importante como controlar las propias sesiones de entrenamiento.