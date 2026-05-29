Doctor Abellán: "Si ya entrenas de forma regular, probablemente ganarás más mejorando el sueño o la alimentación que añadiendo unos pocos minutos extra de ejercicio"

¿Qué es lo más importante para la salud? ¿Hacer ejercicio, comer mejor o dormir más horas? Esta pregunta sigue rondando a millones de personas, y un estudio recientemente publicado en el que han participado más de 57.000 participantes ha intentado dar respuesta a este debate. Sus conclusiones son muy interesantes.

Uno de los expertos en salud cardiovascular que han reaccionado a la investigación ha sido el doctor José Abellán, muy conocido en redes sociales.

Su análisis de los resultados es clara: pequeños cambiso en los hábitos diarios puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos.

Según el estudio, aumentar apenas 10 minutos el tiempo de sueño diario, hacer 5 minutos más de actividad física o añadir más verduras a la alimentación se asocia con una reducción aproximada del 10% en el riesgo cardiovascular. Un dato que refuerza la improtancia de los hábitos cotidianos a la hora de proteger el corazón.

Sin embargo, el hallazgo que más ha sorprendido al especialista tiene que ver con la rentabilidad de cada hábito.

Los investigadores observaron que para asociar una reducción cercana al 20% del riesgo cardiovascular bastaban unos 14 minutos adicionales de ejercicio al día, mientras que para obtener un beneficio similar a través del sueño era necesario superar una hora extra de descanso.

Aún así, el doctor Abellán advierte de que estos resultados deben interpretarse con prudencia. Se trata de un estudio observacional, por lo que no es capaz de demostrar que haya una relación directa de causa y efecto. La información se obtuvo de cuestionarios que elaboraron los propios principiantes y hay que profundizar en las hipótesis planteadas.

Sin embargo, sí queda patente que ningún hábito funciona por sí mismo de forma aislada. La salud cardiovascular depende de todo el conjunto de factores que definen nuestro estilo de vida. Así de claro.