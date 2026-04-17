Un diplomado en Educación Física lo tiene claro: ¿Quema más calorías caminar o una hora de gimnasio?

Muchas personas creen que entrenar una hora al día en el gimnasio es más que suficiente para compensar el sedentarismo que suele afectar a la sociedad, pero la realidad es muy diferente. El diplomado en Educación Física, Ismael Galancho, lo tiene muy claro: la actividad física diaria puede ser mucho más determinante en el gasto calórico que una sesión puntual de entrenamiento.

La clave se encuentra en comprender la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Mientras que el ejercicio implica una rutina estructurada (levantar pesas, una clase dirigida...), la actividad física engloba todo el movimiento que hacemos a lo largo del día: caminar, subir escaleras o tareas domésticas se incluyen en ella.

En este sentido, Galancho sostiene en que "la actividad física quema muchas más calorías que el ejercicio físico", sobre todo en personas que tienen trabajos sedentarios que exigen muchas horas sentado.

Pasar ocho horas frente al ordenador reduce considerablemente el gasto energético diario y una sola hora de gimnasio no siempre logra compensarlo.

De hecho, una sesión de entrenamiento puede suponer un gasto aproximado de 300 a 400 calorías, dependiendo de la intensidad con la que se haga. sin embargo, mantener un nivel de movimiento constante durante toda la jornada (como sucede en trabajos físicos) puede elevar mucho ese gasto.

El sedentarismo es considerado como un factor de riesgo para desarrollar muchas enfermedades. / DCStudio. FREEPIK

Aquí es donde entran en juego los pasos diarios. Alcanzar entre 12.000 y 15.000 pasos al día es una de las estrategias más eficaces para combatir el sedentarismo. No solo por el impacto directo en el gasto calórico, también por lo fácil que es integrar esta actividad en la rutina.

Y la ciencia respalda una idea cada vez más extendida: estudios señalan que caminar al menos 7.000 pasos diarios reduce de forma notable el riesgo de mortalidad, enfermedades cardiovasculares o incluso depresión.

No quiere decir que el gimnasio no sea útil. El entrenamiento de fuerza, por ejemplo, es fundamental para mantener la masa muscular y la salud metabólica. Pero hay que combinar la rutina con la actividad física diaria.