Dimas Pereira: “Quiero llegar a la OCC en mi mejor versión”

A sus 27 años, el asturiano Dimas Pereira representa el perfil del corredor joven que compagina una vida profesional exigente con una carrera deportiva en crecimiento. Ingeniero forestal, doctorando y corredor internacional, este verano lo compaginará todo con una nueva cita con la élite del skyrunning: el 5 de julio correrá en Italia el Campeonato del Mundo de SkyUltra, apenas unas semanas antes de volver a medirse con los mejores en la OCC del UTMB.

“Empecé a correr en 2018, cuando aún estaba en la universidad. Jugaba al fútbol, pero vi que no tenía tiempo ni motivación. Empecé con la bici de montaña y luego me fui animando a probar carreras por aquí en Asturias”, recuerda. Desde entonces, su trayectoria ha sido meteórica: en solo unos años ha logrado tres campeonatos de España y dos subcampeonatos, consolidándose como una de las promesas más sólidas del trail nacional.

Además de su rendimiento, destaca su capacidad para compaginar los entrenamientos con el trabajo en el Centro Tecnológico Forestal de Asturias (CETEMAS) y la preparación de su tesis doctoral en Ingeniería de Biosistemas. “La comprensión de mi empresa y el apoyo de marcas como ASICS me permiten reducir jornada en verano. Es un privilegio que valoro mucho porque me da margen para entrenar, descansar y, sobre todo, disfrutar de la gente que quiero”.

Entre el Cervino y Picos de Europa

Aunque su gran cita del año será de nuevo la OCC en Chamonix, Pereira ha tenido que modificar su calendario. “Tenía previsto correr la PDA de HOKA Val d’Aran by UTMB, pero hace unos días me llamaron desde la Federación. Así que estaré en Corteno Golgi, en Italia, para disputar el SkyUltra de la ISF. Será una gran oportunidad para representar a España”.

Más allá de los objetivos inmediatos, también hay sueños a largo plazo: “Me haría ilusión correr Ultraks y ver el Cervino de cerca. Y algún día me gustaría hacer la Travesera de Picos de Europa, pero eso ya llegará…”.

Naturaleza, formación y relojes con mapas

Su vínculo con la montaña va mucho más allá del trail running. Asturiano de raíces y vocación, Dimas se formó como ingeniero forestal y ahora aplica sus conocimientos al medio natural también desde el ámbito profesional. “Estudiar y trabajar en este entorno hace que valore de forma especial el deporte que practico. Me siento afortunado por poder compartir espacio entre el trabajo y la pasión”.

Una de las claves para moverse con seguridad por entornos salvajes está en la tecnología. En este sentido, destaca su colaboración con Suunto, marca con la que trabaja desde finales de 2023. “Tener relojes con mapas es fundamental, sobre todo en Asturias o cuando viajas y no conoces bien el terreno. Antes de cada viaje cargo las rutas en el reloj, y sé que incluso con niebla o mal tiempo tengo una herramienta fiable en la muñeca”. Como buen ingeniero, confiesa que revisa con detalle los datos tras cada entrenamiento o carrera: “Me gusta tenerlo todo controlado”.

Dimas Pereira durante la subida a Sancti Spiritu en Zegama 2025 / ©Antton Guaresti ©Walden Outdoor Sports

La profesionalización y el valor de la paciencia

Preguntado por el momento que vive el trail running en España, Dimas se muestra optimista, pero con los pies en el suelo. “Nuestro deporte está ganando visibilidad, hay más premios y oportunidades, pero no es oro todo lo que reluce. Mucha gente se sorprende cuando les digo que mi trabajo tiene más peso que correr. Por suerte, ahora puedo decir que no me cuesta dinero hacer lo que me gusta. Eso, en los tiempos que corren, ya es mucho”.

A quienes quieren seguir sus pasos, les lanza un mensaje claro: “Hay que tener paciencia. Disfrutar de la universidad, del aprendizaje, del deporte. Y sobre todo, tratar de ser buenas personas, porque en este mundo, ese es el mejor premio al que se puede aspirar”.