La dieta de Yomif Kejelcha (28 años), el segundo hombre más rápido del mundo: "Solo arroz"

Nueva emisión de 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano. Ayer, acudió al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid Yomif Kejelcha, de 28 años, considerado uno de los mejores atletas del mundo, pues el etíope es el segundo hombre más rápido de la historia en tres disciplinas: 10 kilómetros, media maratón y maratón.

Uno de sus últimos logros fue romper la barrera de las dos horas en la maratón, registrando un tiempo de 1:59:41. El atleta aseguró que "fue una buena experiencia, pero estaba preparado para correr, así que no fue algo difícil".

Sin embargo, el corredor etíope no se conforma y ya piensa en superar la marca en la próxima maratón, aunque, por ahora, desconoce cuándo y dónde será, debido a que su equipo lo mantiene en secreto. "Era mi primera maratón y la hice en 1:59, así que no sé lo que es correr una maratón en dos horas", reconoció a Broncano.

Por delante de él solo se encuentra el keniano Sebastian Suwe, ganador de la maratón de Londres de 2026. Ambos son los únicos que han conseguido bajar de las dos horas en la distancia de 42 kilómetros, aunque Kejelcha avisó en 'La Revuelta': "No corro todas las maratones para hacer historia, pero tengo que intentar batir el 1:59. Creo que es posible".

Sabastian Sawe (centro), Yomif Kejelcha (izquierda) and Jacob Kiplimo (derecha). / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

¿Cuál es la alimentación de Kejelcha?

En un momento dado de la entrevista, el presentador jiennense se interesó en conocer cuál es su alimentación: "¿Cuál es tu dieta?". El corredor etíope aseguró que únicamente se alimenta de arroz, algo que para él "es horrible", pero es lo que le recomienda su equipo.

Sin embargo, a él le encantaría comer pollo, pero solo le traen arroz: "Estoy enfadado". Broncano, perplejo ante esta situación, señaló: "Imagino que estás en tu habitación esperando el pollo y solo arroz. Solo arroz. Solo arroz, ¿eh? Alfonso, pero échale también pollo".

Arroz, la dieta de Yomif Kejelcha / Archivo

Tras las declaraciones del presentador de 'La Revuelta', el entrenador de Kejelcha se sinceró sobre lo que realmente ocurrió: "Y cuando ve la cena dice, ¿solo hay arroz? Solo arroz".

Noticias relacionadas

Por último, Broncano no dudó en decir: "Alfonso solo le das arroz y no le quieres dar pollo. Estás loco, hombre".