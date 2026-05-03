Hacer dieta está bien, pero la nutricionista Carla Romagosa aclara: "Las mujeres que entrenan fuerza literalmente viven más"

Carla Romagosa, nutricionista y divulgadora, ha hecho acto de aparición en el pódcast 'A lo grande' para compartir información sobre el impacto de los entrenamientos de fuerza en la vida de las mujeres, dando a entender que hacer pesas salva vidas femeninas.

De acuerdo con las estadísticas compartidas por la profesional, las mujeres que levantan pesa de una a dos horas a la semana, en comparación con aquellas que no ejercitan nada, pueden reducir hasta en un 29% su riesgo de morir.

“Las mujeres que entrenan fuerza literalmente viven más”, declara Romagosa, asegurando que la cifra asciende a una reducción del 46% del riesgo mortal si se suman tales entrenos con "ejercicio que te haga jadear un poco, como correr, nadar o ir en bici".

Al mismo tiempo, en función de los estudios que cita durante su participación en el programa, las mujeres pueden obtener mejores resultados que los hombres, incluso haciendo menos tiempo de entrenamiento.

“Lo que es muy llamativo es que, dedicándole menos tiempo, las mujeres obtienen mayores beneficios”, enfatiza, por lo que posteriormente lamenta que a las mujeres les cueste tanto integrar el ejercicio físico en su vida.

“Hacer ejercicio es como lo último, porque nos han programado toda la vida para pensar que, si queremos cambiar el cuerpo o bajar de peso, lo único que hay que hacer es dieta”, consideró.

En este sentido, recalca que es contraproducente centrarse solo en la dieta, también por cómo esta puede aislar socialmente a las mujeres. “Estoy haciendo dieta, y la dieta no me deja salir, no puedo hacer vida social”, comenta con ironía.

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A partir de lo anterior, Romagosa propone dejar de obsesionarse con las calorías y los castigos autoinfligidos, y enfocarse en una vida de ejercicio más activa, intentando convencer a las mujeres que la escuchan a coger pesas para poder lograr una vida más larga, fuerte y libre.