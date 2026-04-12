Ni todos los días ni por grupos musculares: Así recomiendan los expertos entrenar fuerza con pesas

Los entrenamientos de fuerza componen gran parte de las rutinas cotidianas de millones de personas a lo largo del mundo, pero aún hay mucha desinformación en torno a cómo deben llevarse a cabo.

Como resultado, Juan Ramón Heredia, doctor en Ciencias del Deporte, profesor universitario y autor de numerosas publicaciones científicas sobre entrenamiento, biomecánica y rendimiento deportivo, compartió a través de sus redes sociales las claves que hay que conocer para que este tipo de ejercicios reporten auténticas mejorías para los usuarios.

Así, pues, mientras se encontraba en el gimnasio, una joven se aproximó al especialista para consultarle cómo se mantiene en forma, ante lo que le explicó, de acuerdo con su publicación en Instagram, los siguientes puntos indispensables:

"Entrena todas las semanas (no todos los días). Con 3 o 4 veces sería genial", pues se ha demostrado a través de diversos estudios que hay que dar descanso a los músculos para permitir su crecimiento, aunque entrenar cada grupo muscular dos veces por semana es mejor que una. "Olvídate (salvo en determinados casos) de entrenar "por grupos musculares"", es decir, la idea de centrarse en el pecho un día, en los bíceps en otro y así sucesivamente, pues es preferible optar por rutinas de cuerpo completo o separadas por tren superior y tren inferior. "No hagas más de la mitad de lo que puedas", siendo que la fatiga extrema no ayuda, sino que es preferible optar por un esfuerzo moderado, constante y bien ejecutado para minimizar las lesiones y aumentar el rendimiento. "Busca hacer los movimientos a alta velocidad", ya que mejora la potencia muscular y activa un mayor número de fibras de contracción rápida, las cuales otorgan fuerza y forma. "No hagas repeticiones por hacer... cada repetición es tu inversión y tu oportunidad de mejorar... Hazlas concentrada", porque, de acuerdo con los estudios alusivos, conectar la mente con el cuerpo aumenta la activación muscular y la eficacia de la rutina. "Y da importancia a la recuperación siempre", considerando que dormir, comer y descansar son parte vital de lograr resultados, sobre todo teniendo en consideración que es durante los momentos en los que no estás haciendo ejercicio que los músculos crecen.

"Ahora pienso que me he dejado muchas cosas que decirle, pero han sido 2 minutos... Y además sé que no ha entendido demasiado sobre todo porque minutos más tarde se estaba grabando un ejercicio de jalón con su móvil y un trípode (y más pendiente de la foto que de otra cosa). Pero bueno, esta "jungla" es lo que es... Yo seguiré concentrado hasta en los descansos", sentenció el experto en su post.