COMUNICACIÓN
Diario SPORT ya está en Strava
Consulta todo sobre running y trail en la comunidad SPORT en Strava. Actualidad, consejos, análisis de zapatillas y pruebas del calendario para corredores y corredoras
Nos unimos a la mayor comunidad de deportistas para compartir contigo todo lo que necesitas sobre running y trail: actualidad, análisis de zapatillas, consejos y mucho más. Queremos ser tu punto de encuentro para informarte, motivarte y acompañarte en cada entrenamiento o carrera, desde tus primeros 5 kilómetros hasta los grandes retos de ultradistancia.
A través de nuestro perfil podrás estar al día de las pruebas más importantes del calendario, conocer de primera mano las experiencias de corredores y corredoras en grandes maratones y descubrir contenidos exclusivos pensados para quienes disfrutan cada kilómetro, ya sea en asfalto o en montaña. También te acercaremos a los protagonistas del trail y del running popular, con historias que inspiran y reflejan la pasión por este deporte.
La comunidad SPORT en Strava será además un espacio para compartir tus propios entrenamientos, comparar ritmos, intercambiar consejos y encontrar motivación en otros corredores como tú. Queremos que formes parte de un grupo donde la constancia, la superación y el compañerismo estén presentes en cada salida.
Búscanos en Strava y únete a la comunidad SPORT. Corre, comparte y crece junto a miles de deportistas que, como tú, disfrutan del camino tanto como de la meta.
