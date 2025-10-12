Diario SPORT ya está en Strava

Nos unimos a la mayor comunidad de deportistas para compartir contigo todo lo que necesitas sobre running y trail: actualidad, análisis de zapatillas, consejos y mucho más. Queremos ser tu punto de encuentro para informarte, motivarte y acompañarte en cada entrenamiento o carrera, desde tus primeros 5 kilómetros hasta los grandes retos de ultradistancia.

A través de nuestro perfil podrás estar al día de las pruebas más importantes del calendario, conocer de primera mano las experiencias de corredores y corredoras en grandes maratones y descubrir contenidos exclusivos pensados para quienes disfrutan cada kilómetro, ya sea en asfalto o en montaña. También te acercaremos a los protagonistas del trail y del running popular, con historias que inspiran y reflejan la pasión por este deporte.

La comunidad SPORT en Strava será además un espacio para compartir tus propios entrenamientos, comparar ritmos, intercambiar consejos y encontrar motivación en otros corredores como tú. Queremos que formes parte de un grupo donde la constancia, la superación y el compañerismo estén presentes en cada salida.

Búscanos en Strava y únete a la comunidad SPORT. Corre, comparte y crece junto a miles de deportistas que, como tú, disfrutan del camino tanto como de la meta.