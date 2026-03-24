Lo haces a diario sin darte cuenta: un experto en fitness recomienda este ejercicio para vivir mejor

La longevidad no solo consiste en aumentar la esperanza de vida, sino en mantener una buena calidad de vida durante la vejez. Esto implica envejecer de manera activa, manteniendo la movilidad y reduciendo la fragilidad. Por este motivo, hay que evitar la falta de movimiento diario.

Con la edad, la masa muscular disminuye, los tejidos tienen menos elasticidad y se produce una disminución de la densidad ósea. Con estos cambios, el cuerpo puede experimentar dificultades para levantarse de la cama, subir escaleras o retirar un producto de la estantería.

En este contexto, Andy Vincent, entrenador de fuerza y acondicionamiento, recomienda hacer sentadillascon regularidad: "No son sólo un ejercicio, sino un movimiento que se hace todos los días". Según el experto, aunque no seas consciente, "estás practicando sentadillas a diario".

El entrenador afirma que las sentadillas se fundamentan en "flexiones de tobillos, rodillas y caderas". Este patrón de movimiento se realiza varias veces al día; cuando vas al baño, te levantas de una silla o subes las escaleras. No obstante, se produce un grado de amplitud distinto en cada uno de ellos.

Una runner haciendo sentadillas durante su entrenamiento / Andriy Tymoshchuk / Freepik.

"Subirse a un escalón, como una escalera, implica una amplitud de movimiento bastante corta. En cambio, agacharse para mirar en el armario de abajo de la cocina requiere una amplitud de movimiento mucho mayor", afirma Vincent.

Afortunadamente, hay alternativas para todos aquellos que necesitan un estímulo diferente para entrenar: "Hay cientos de variaciones de sentadillas que la mayoría de la gente no calificaría como sentadillas, y de las que aún se pueden obtener beneficios".

Por ejemplo, el entrenador menciona las extensiones de piernas: "Contribuyen técnicamente al entrenamiento de las sentadillas, ya que entrenas la flexión de la rodilla, aunque no es un patrón completo de sentadilla".

Por último, Vincent recomienda las siguientes sentadillas a la semana: Una sentadilla bilateral pesada y estable y una sentadilla inestable con una sola pierna. "Al realizar el número prescrito de series de estos ejercicios en dos entrenamientos a la semana, practicarás sentadillas con una mayor amplitud de movimiento tanto en entornos estables como inestables", apunta el entrenador.