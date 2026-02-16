Un día ideal para romper tus metas en la Mitja de Barcelona

La Mitja Marató de Barcelona no solo se mide en cronómetros y récords. También se vive en los detalles, en lo que no siempre sale en las clasificaciones oficiales. Y este año, el lado menos visible dejó una combinación perfecta: frescor matinal, pequeños desajustes en la salida y una atmósfera que convirtió la ciudad en una auténtica fiesta del running.

El día amaneció fresco, casi frío a primera hora, pero sin rastro del viento que había azotado la ciudad en jornadas anteriores. Tras el temporal de los días previos, el parte meteorológico regaló una tregua ideal para correr: temperatura perfecta, cielo estable y el asfalto listo para volar. Las condiciones eran, sobre el papel, inmejorables para buscar marca personal.

La prueba volvió a demostrar además su enorme proyección global. Un 40% de los participantes fueron extranjeros, con representación de más de 90 nacionalidades, consolidando su carácter internacional. A ello se suma otro dato clave: un 40% de mujeres en la línea de salida, reflejo del crecimiento sostenido del running femenino y de una cita cada vez más diversa e inclusiva.

Antes del pistoletazo, el ambiente ya anticipaba una jornada grande. Muchísima gente en los alrededores del Passeig de Picasso y el Parc de la Ciutadella, con momentos en los que moverse se hacía complicado. El volumen de participantes generó cierta sensación de embudo en accesos y zonas de calentamiento. Y en la salida, el clásico debate: demasiados corredores mal colocados en sus cajones. Ritmos mezclados, adelantamientos constantes y algún que otro frenazo inesperado en los primeros metros.

Pero si algo tuvo esta Mitja fue alma. El público respondió como en las grandes citas y hubo puntos del recorrido donde el ruido era ensordecedor. Especialmente en el Arc de Triomf, convertido por momentos en un estadio de fútbol. Gritos, pancartas y familias enteras empujando a desconocidos como si fueran de casa.

Más allá de las marcas, fue un gran día para celebrar el running. Para hacer comunidad. Para quienes entrenaron durante meses y lograron su mejor versión. Y también para quienes simplemente querían cruzar la meta y demostrar que, cuando el día acompaña, romper tus propios límites es posible.