Descubre la Ruta del Cares: la joya del senderismo en España que no te puedes perder

La Ruta del Cares es una experiencia que se queda grabada para siempre. En pleno corazón de los Picos de Europa, este sendero une Caín (León) con Poncebos (Asturias) y discurre entre desfiladeros, túneles tallados en la roca y precipicios de vértigo. Para muchos, es la ruta de senderismo más espectacular de España, y motivos no faltan.

Apodada "La Garganta Divina", esta travesía de unos 12 kilómetros por sentido (24 km ida y vuelta) nació como camino de mantenimiento de un canal hidráulico.

Hoy atrae a miles de senderistas de todo el mundo, fascinados por la mezcla de geología abrupta y paisajes serenos. Caminar sobre el río Cares es sentir que uno avanza suspendido entre la fuerza de la montaña y la calma de la naturaleza.

Una ruta de senderismo única

El trazado no tiene apenas sombra ni zonas técnicas complicadas, pero sí exige atención constante por su estrechez y las caídas de roca ocasionales. No es una ruta difícil, pero tampoco debe subestimarse: la longitud, la exposición al sol y el vacío a un lado del sendero la convierten en una aventura que impone respeto.

Los puntos más espectaculares incluyen el Puente Bolín, los túneles de la Cueva de la Vaca y la famosa zona del Canal de la Riega, donde el camino se convierte casi en una cornisa.

El Puente de Bolín, icónico punto de la Ruta del Cares / ARCHIVO

Desde ahí, las paredes del desfiladero se elevan hasta 1.000 metros sobre el río, creando un paisaje único en Europa.

Consejos para disfrutarla Mejor época : primavera y otoño. En verano puede haber aglomeraciones y altas temperaturas.

: primavera y otoño. En verano puede haber aglomeraciones y altas temperaturas. Equipamiento : calzado de montaña, gorra, crema solar y agua abundante. No hay fuentes en todo el recorrido.

: calzado de montaña, gorra, crema solar y agua abundante. No hay fuentes en todo el recorrido. Logística : muchas personas optan por hacer solo un sentido y volver en taxi 4x4 desde Caín o Poncebos.

: muchas personas optan por hacer solo un sentido y volver en taxi 4x4 desde Caín o Poncebos. Alojamiento: hay opciones en ambos extremos de la ruta, además de en Cangas de Onís, Arenas de Cabrales y Posada de Valdeón.

¿La mejor de España?

Compararla con otras rutas como el Camino de Santiago, el Caminito del Rey o el Cañón de Añisclo es inevitable. Pero pocas combinan tanta accesibilidad, belleza y emoción como esta. No requiere ser montañero, pero ofrece vistas dignas de alta montaña. No exige material técnico, pero genera sensaciones comparables a las grandes travesías alpinas.

En un país con cientos de senderos extraordinarios, la Ruta del Cares destaca por su magnetismo casi cinematográfico. Cada paso entre la roca y el abismo confirma lo que dicen quienes la han caminado: es una de esas rutas que hay que hacer al menos una vez en la vida.