Descubre este "rincón paradisíaco" en Aragón con esta sorprendente ruta entre montañas

El Pirineo aragonés es un destino ideal para hacer una escapada. En invierno, este entorno natural ofrece un paisaje espectacular para quien lo visita. La cordillera cuenta con rincones especiales para los que buscan aventura y desconectar de la ciudad.

En este contexto, la página oficial de Turismo de Aragón ha destacado una ruta de senderismo en sus redes sociales. Hablamos de Ibón de Plan, un "rincón paradisíaco", donde el lago se rodea por las murallas del macizo de Cotiella.

También llamado Basa de la Mora, este lago glaciar de alta montaña está ubicado entre "espesos bosques de pino, praderas floreadas y agujas monolíticas".

Este destino se encuentra en la comarca del Sobrarbe, y la ruta más habitual para llegar es la que comienza en el refugio de Labasar. A continuación, hay que recorrer el sendero GR-15 durante 3 kilómetros y 80 metros de desnivel.

No obstante, los senderistas más experimentados pueden tomar la ruta a pie desde Saravillo. Este camino tiene una duración de 7,5 kilómetros y 915 metros de ascenso, por lo que resulta más complicado.

Otra opción es tomar el PR-HU 87 desde Plan, un camino a pie de 6 kilómetros y 788 metros de ascenso. Desde cualquier punto, podrás disfrutar de un camino repleto de naturaleza e incluso, leyendas locales.

La Basa de la Mora recibe su nombre por la leyenda, que cuenta que la noche de San Juan, "emerge de las aguas del ibón bailando una princesa musulmana encantada, pero a la que solo pueden ver las personas buenas de corazón y sin pecados".

Finalmente, desde el organismo de turismo aragonés destacan los restos de tres cromlech y los círculos de piedras megalíticos, próximo al refugio de Labasar. Además, Es Litás y las peñas que sirven de reloj natural en el valle, gracias a la posición del sol.