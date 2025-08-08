Descenso del Sella 2025: cuándo es, horario y dónde ver

El Descenso del Sella 2025 se lleva a cabo este sábado 9 de agosto. Es, sin duda, la gran fiesta del piragüismo volverá a llenar de color, tradición y competición el río asturiano entre Arriondas y Ribadesella. Una cita que va mucho más allá del deporte: es una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, con un programa que mezcla folclore, trenes fluviales, pasacalles y miles de voces alentando a los palistas desde ambas orillas.

Como manda la tradición, el Descenso del Sella se celebra siempre el primer sábado posterior al 2 de agosto. Este año, la fecha señalada es el 9 de agosto, cuando a las 12:00 en punto del mediodía se dará el pistoletazo de salida desde el puente de Arriondas. Decenas de embarcaciones tomarán la salida entre aplausos, gaitas y vítores, en un ritual tan arraigado como el propio cauce del Sella.

A lo largo de unos 20 kilómetros de recorrido, los piragüistas se enfrentarán a rápidos, curvas y tramos de corriente que pondrán a prueba su destreza. Las primeras piraguas suelen alcanzar la meta en Ribadesella alrededor de las 13:10 horas, en una llegada siempre emocionante.

Ayer, Pedro Vázquez y Javi López, del club Los Rápidos de Arriondas, se impusieron en la contrarreloj que determina el orden de salida de los cabezas de serie hombres senior K-2 del Descenso Internacional del Sella.

Pero el Sella es mucho más que una competición. El ambiente festivo comienza horas antes con la salida del Tren Fluvial, un convoy que transporta a cientos de aficionados desde ciudades como Oviedo, Gijón o Ribadesella, acompañados de charangas y cánticos. A las 11:50 horas, se celebra el tradicional pregón —este año a cargo de Theresa Zabell, doble campeona olímpica—, seguido del himno de Asturias. Luego, el río toma el protagonismo.

¿Dónde ver el Descenso del Sella por TV?

El Descenso del Sella 2025 podrá seguirse en directo desde cualquier punto de España gracias a la retransmisión en Teledeporte, canal temático de RTVE, y a través de la plataforma RTVE Play desde las 11:50 horas (CET).

Además, en Asturias se ofrecerá cobertura especial a través de TPA (Televisión del Principado de Asturias).

Una oportunidad perfecta para no perderse ni una palada de una de las tradiciones más singulares del verano español.