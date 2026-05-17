El desayuno de Almudena Cid (45 años): "Cuando era deportista desayunaba más; ahora una tostada con tomate y aceite o con aguacate y jamón"

Es difícil calificar con palabras a Almudena Cid, reconocida por ser una de las gimnastas rítmicas más destacadas del mundo al ser la única capaz de disputar cuatro finales olímpicas consecutivas: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Ya lleva más de 18 años alejada del tapiz, pero la deportista sigue mentalizada en cuidarse, con el objetivo de estar en plena forma física.

Hace unos días, la expareja de Christian Gálvez estuvo presente en el evento de presentación de los nuevos modelos de 'Comfeet', la línea de Merkal de la que es imagen por segunda vez, donde habló con el medio 'Woman' para saber cómo es su rutina diaria, entre otros temas destacables.

Lo primero que hace al despertarse es ponerse boca arriba para articular el cuerpo en la cama: "Empiezo a mover los pies, la espalda, la cadera... y ya cuando me pongo de pie noto que no tengo el cuerpo tan entumecido". No dudó en reconocer que "cuando haces esto en la cama, te levantas mejor".

En el caso de que se despierte con hambre, la vitoriana se va directa en busca de un café. Posteriormente, Cid desveló que "me lavo la cara con agua (no me echo jabón por las mañanas, solo por las noches), me aplico mi sérum y mi hidrante y, después, si me da tiempo, me voy al gimnasio, si no lo hago a las 8 o las 9 de la noche".

"Y luego depende de lo que me toque hacer: a veces es trabajo administrativo desde casa con el ordenador, aunque ahora estoy viajando un montón y por eso valoro mucho estar en casa. Si hay plan de salir, intento que no sea de noche, que sea de mediodía o de tarde porque soy muy diurna, aunque no especialmente madrugadora", confesó a 'Woman'.

Almudena Cid durante su etapa profesional. / Archivo

Respecto a sus horas de sueño, la deportista reconoció que "suelo acostarme sobre las 12 y dormir 8 horas, ya no es solo por el descanso, sino que mi cadera se ha regenerado en las horas de sueño".

El desayuno de Almudena Cid, al descubierto

La vitoriana quiso dejar claro que no desayuna regularmente, pero las veces que lo hace come algo saludable: "Normalmente una tostada con tomate y aceite o con aguacate y jamón; ya no tanto con mermelada y mantequilla porque me he pasado al lado más 'healthy'.

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Tostada de aguacate y jamón / Google

Sin embargo, destapó que "cuando era deportista desayunaba mucho más fuerte: cereales, yogur... todo. En aquella época me levantaba con hambre porque desgastaba ocho horas de entreno; ahora no tengo ese desgaste físico".