Desafío Urbión 2025: el programa completo y los favoritos en Covaleda

El Desafío Urbión 2025 ya está aquí. Desdr el 5 y hasta el 7 de septiembre, Covaleda volverá a ser el enclave principal del trail running nacional con una cita que combina élite, cantera y espíritu popular. Tras el éxito organizativo del Mundial de Skyrunning en 2024, la carrera regresa este año a sus raíces, con un programa repleto de modalidades y actividades pensadas para corredores de todos los niveles y edades.

La prueba reina será, como siempre, el Desafío Urbión 37K. Con 37 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo, se trata de un trazado exigente y técnico que atraviesa lugares emblemáticos de la Sierra de Urbión, como el hayedo, los Hornos o el Becedo. Un escenario en el que solo los más fuertes pueden escribir su nombre en la historia de la carrera.

En categoría masculina, el cartel de favoritos promete un duelo de alto voltaje. Borja Fernández llega con hambre de victoria tras una temporada muy regular, mientras que Zaid Ait Malek buscará imponer su explosividad en los tramos más verticales. Andrés García Blanco, sólido y constante, apunta a ser una de las bazas más firmes para pelear el podio, mientras que Jesús Gil jugará la carta de la experiencia y del conocimiento del terreno.

Igualdad en la femenina

La prueba femenina también reúne nombres de primer nivel. La joven Julia Garriga representa la frescura de la nueva generación, mientras que Yasmina Castro aspira a confirmar las buenas sensaciones de este año. Frente a ellas, la legendaria Oihana Kortazar, toda una referencia del trail vasco, y Juana Montaño, una atleta que combina madurez y ambición, completan una lista de favoritas que garantiza espectáculo.

Más allá de la carrera reina, el Desafío Urbión ofrece un amplio abanico de modalidades. El sábado será el turno del Trail Urbión Open (17K / 1.200+), prueba que reúne tanto a corredores en progresión como a élites que buscan ritmos explosivos. Como novedad, también se celebrará la modalidad Desafío Urbión 6K, pensada para debutantes en el trail. Los más pequeños tendrán su espacio en el Trail Kids, con recorridos adaptados para que vivan la experiencia de la montaña desde dentro.

La cita mantiene además su compromiso con la base a través de la Concentración de Jóvenes Promesas, que reunirá a cerca de 100 corredores sub18 de toda España, con talleres, charlas y convivencia. Se trata de uno de los sellos más distintivos de esta prueba: la combinación entre élite internacional, cantera y un voluntariado que es, como repite la organización, “el alma del Desafío Urbión”.

Programa oficial del Desafío Urbión 2025

Viernes 5 de septiembre: 20:00 Charla de seguridad y últimos detalles con los voluntarios.

21:00 Picoteo para voluntarios y asistentes en la zona postmeta. Sábado 6 de septiembre: 11:00–20:00 Apertura Feria del Corredor y Carreras Amigas.

11:00–12:00 Entrega dorsales Trail Kids.

12:00 Salida Trail Kids (Plaza Mayor de Covaleda).

13:00 Talleres lúdicos e hinchables para niños.

13:30–15:45 Entrega dorsales Urbión Open, 6K y Urbión.

15:30 Apertura cajón y control de material Urbión 6K y Open.

15:40 Salida Desafío Urbión 6K.

15:50 Charla técnica y detalles de carrera.

16:00 Salida Desafío Urbión Open.

16:30–18:00 Entrega dorsales Desafío Urbión 37K.

16:30 Paso de cabeza de carrera por el Hayedo.

17:00 Paso de cabeza por Hornos.

17:45 Llegada a meta primeros corredores.

19:30 Entrega de premios y cierre de carrera.

19:45 Presentación de corredores élite.

20:00 Concierto en la plaza. Domingo 7 de septiembre: 07:00–08:15 Entrega de dorsales y verificación de chips.

08:00–08:25 Cámara de llamadas y control de material.

08:20 Presentación corredores destacados.

08:25 Recomendaciones medioambientales.

08:30 Salida Desafío Urbión 37K (2.600+).

09:00 Ambiente en el Becedo (km 7).

11:20 Ambiente en el Hayedo (avituallamiento Hornos).

11:30–13:30 Llegadas en la zona de meta.

14:00 Apertura postmeta para voluntarios.

15:30 Entrega de premios.

17:00 Cierre de carrera y clausura del evento.

Con este programa, el Desafío Urbión no solo busca coronar a los mejores especialistas de la montaña, sino también consolidar una comunidad que año tras año convierte a Covaleda en el corazón del trail español.

Desde Sport, te contaremos todo lo que suceda en esta prueba española que destaca en el calendario del mes de septiembre.