“Para un deportista llegar a unos JJOO y sacar un buen resultado ahí es la culminación de una carrera deportiva”

Oriol Cardona (1994, Banyoles) está en una nube esta semana. Se ha ganado de forma más que merecida la plaza para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraran en 2026 en Milán-Cortina de Ampezzo. Una plaza que consiguió el lunes junto con la también esquiadora Ana Alonso, tras quedar segundos en la prueba de relevos mixtos del Mundial de Suiza. Con 30 años, Cardona ya tiene un amplio currículum deportivo con grandes logros en el esquí de montaña (skimo), una modalidad que combina con la práctica del trail running (ahora aparcado para centrarse en los JJOO) con victorias destacadas en pruebas de renombre como L’Olla de Núria (2018, 2019 y 2022).

Enhorabuena por tu clasificación, Oriol. ¿Qué valoración haces?

De estos campeonatos hago una valoración muy positiva, porque al final el objetivo era conseguir la plaza para los Juegos Olímpicos y lo hemos hecho con los relevos mixtos. Es cierto que siempre nos gusta ganar y nos habría gustado derrotar a los franceses, pero estoy contento con lo que pasó al final en la carrera. Tocará pulir algunos detalles técnicos, porque los dos fallamos bastante en las transiciones, pero son detalles que vamos a mejorar. Hay días buenos y otros malos y no nos ha salido como queríamos. Sobre la prueba en sí estoy satisfecho del rendimiento, creo que a nivel físico estoy en un gran momento y contento de cómo hemos llegado hasta aquí. Era una carrera para intentar encontrar el pico de forma para estos Mundiales y más o menos lo hemos conseguido.

¿Cómo te sientes ahora tras conseguir el objetivo principal?

Después de haber conseguido este reto que era clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2026 estoy ya un poco más relajado y pensando más en el año que viene, sobre como poder entrenar y que cosas hacer para mejorar para volver a llegar un poco más fuerte a los JJOO.

Para cualquier deportista los Juegos Olímpicos es como la meta final. Es el gran sueño de competir con los mejores y con otros países...

Al final es una prueba que se hace cada cuatro años. Cuando me dijeron que sería olímpico el esquí, pues ya te digo, lo tuve clarísimo, porque creo que al final es como lo máximo. Para un deportista llegar a correr unos Juegos y sacar un buen resultado ahí, creo que es la culminación de una carrera deportiva. Puede ser la culminación. Tengo muchas ganas de estar ahí y darlo todo para intentar llegar a lo más alto e intentar ganar una medalla.

¿Antes de una competición importante como gestionas la parte mental y la presión previa?

Por suerte, como los resultados me están acompañando y me encuentro bien físicamente, la presión no la siento tanto. Es verdad que, en otros momentos de la temporada, en los que hay más incertidumbre, quizás sí que se nota un poco más, pero por ahora creo que este tema lo tenemos bien gestionado.

¿Dónde entrenas para preparar las competiciones?

Normalmente, estoy ubicado en Font Romeu, en la Cerdanya, y es donde paso la mayor parte del tiempo. Es un sitio que en cuanto a condiciones de medio es muy bueno, estamos en altitud y hay bastantes opciones de pistas para poder ir a entrenar. Es donde estoy ubicado la mayor parte de la temporada. En pretemporada, cuando no tenemos nieve en los Pirineos, nos vamos a los Alpes para empezar a esquiar antes.

¿Cuántas horas de entrenamiento al día dedicas al skimo?

Esto varía mucho en función del momento de la temporada en el que nos encontramos. Es verdad que en pretemporada hacemos semanas de 18 o 22 horas, nos movemos en este rango y ahora que estamos en plena competición baja mucho el volumen de horas ya que ahora la prioridad es el entrenamiento, la intensidad, gimnasio y priorizamos bastante el descanso, ya que esta temporada tenemos muchas carreras y se solapan mucho. El objetivo es intentar llegar frescos a final de temporada.

¿El skimo como deporte crees que tiene la repercusión mediática y el apoyo de los patrocinadores que se merece?

No lo sé, sí que es verdad que se está notando que hay mucho más interés en el esquí de montaña. Los últimos tres o cuatro años las marcas están apoyando mucho más este deporte y se nota un incremento en cuanto a marcas y recursos que destinan a este deporte. Ahora mismo estamos en un momento en el cual sí que te puedes ganar bien la vida, consiguiendo buenos resultados.

¿Entonces puedes vivir como profesional del skimo?

Yo ahora sí, únicamente del esquí de montaña estoy viviendo desde hace unos tres o cuatro años. Antes mis ingresos venían más de otros deportes como es el trail. En verano hacía carreras por montaña, pero hoy en día estoy viviendo únicamente del esquí de montaña. Tengo que agradecer a todas las marcas que me están apoyando y también al Consejo Superior de Deportes, ya que con la inclusión del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos tenemos una ayuda y unas becas muy importantes con las que sin ellas no podría estar al 100% con este objetivo tan importante.

Tienes el apoyo de marcas de dispositivos como SUUNTO. ¿Qué te aporta Suunto en ese sentido como deportista?

Suunto es una marca con la que ya llevo muchos años. Estoy muy a gusto y la verdad es que me sirve mucho, porque al final cada día estoy usando sus productos, como el reloj. Al final en los entrenamientos de skimo miramos mucho el desnivel y los tiempos de desnivel por minuto, por ejemplo. Todas las estadísticas que sacamos de cada entrenamiento, lo sacamos gracias a la aplicación de Suunto y es de agradecer.

Tu caso es un ejemplo de tradición familiar y pasión por el deporte de montaña...

En casa siempre nos introdujeron en el deporte desde muy pequeño, desde que empecé a hacer atletismo y esquí alpino. Teniendo tu familia que hace deporte te marca el camino y solo tienes que seguir y no tienes que preocuparte por mucho. Fue a los 13 años cuando dejé el esquí alpino y me pasé al esquí de montaña con esta base para bajar que tenía que me ha servido mucho durante todos estos años.

Hace un tiempo que no compites en pruebas de trail running. ¿No es una prioridad para ti ahora mismo?

Es una prioridad en el sentido de que quiero volver a hacerlo. Es un deporte que me encanta y que he dejado aparcado, porque al final cuando dijeron que el esquí de montaña sería olímpico lo tuve más que claro y quería centrarme al 100% en esto. Por ahora lo tengo aparcado, aunque le tengo mucho aprecio al trail y tengo muchas ganas de volver a hacer alguna carrera.

Por ahora el trail running lo tengo aparcado, pero tengo muchas ganas de volver a hacer alguna carrera ya dentro de un año Oriol Cardona

¿No te volveremos a ver en pruebas de trail de renombre como Zegama o L’Olla de Núria este 2025?

No, este año todavía no. Así que me quiero esperar y hacer alguna carrera después de los JJOO. Tengo ganas de volver a correr, pero sí que hasta los juegos no voy a correr nada. Quizás haga algún kilómetro vertical o alguna carrera que me sirva de entrenamiento, pero me quiero centrar en hacer una buena preparación para los JJOO y evitar lesionarme.