¿Qué deportes podrás ver en directo en GRAVITEO?

El Circuit de Barcelona-Catalunya está acostumbrado al ruido de los motores de la Fórmula 1 y de MotoGP. Pero del 17 al 19 de julio, Montmeló cambia de registro de la mano de PRENSA IBÉRICA, SPORT y El Periódico.

El asfalto que ha visto pasar a los mejores pilotos del mundo acogerá el GRAVITEO Urban Sports Festival, una nueva cita en el calendario del deporte urbano español que reúne en un mismo recinto competiciones de escalada, skateboarding, roller freestyle y scooter street, con pruebas populares incluidas para quien quiera ir más allá de la grada.

El festival nace con ambición desde el primer día. No se trata de una exhibición ni de un evento de nicho: Graviteo reúne competiciones oficiales de primer nivel nacional e internacional repartidas a lo largo de tres jornadas con entrada gratuita mediante inscripción previa.

La escalada debuta el viernes

El viernes 17 arranca con la jornada más internacional. La tarde estará protagonizada por la World Climbing Europe Series Speed, la única prueba del circuito europeo de escalada de velocidad que se celebra en España esta temporada. 37 atletas de 14 países subirán al muro del Circuit, con Erik Noya, octavo del mundo, y Leslie Romero, décima, como grandes referencias españolas.

En paralelo, el skateboarding toma la pista con las clasificatorias y finales del Campeonato de España de Skateboarding Street, que se prolongarán hasta pasada la medianoche en lo que promete ser la noche más urbana del festival.

Un sábado con escalada, roller, skate, duatlón y marcha nórdica

El sábado 18 pertenece al boulder. El Circuit acogerá las clasificatorias del Campeonato de Europa de Boulder, con las rondas masculina y femenina repartidas a lo largo del día. La escalada en bloque exige fuerza, lectura del movimiento y una capacidad de resolución que la convierte en la modalidad más táctica y visualmente atractiva para el público no iniciado: los problemas se leen, se intentan y se resuelven delante de todos, sin red y sin segundas oportunidades.

El sábado se completa con las categorías del Roller Freestyle Street desde U14 hasta el absoluto, el Duatlón Open y la Copa de España de Marcha Nórdica, con salida a las 19:00.

Graviteo Urban Sports Festival / Graviteo

El domingo 19 es el día grande. Por la mañana se disputan las finales de Roller Freestyle Vert y Skateboarding Vert. Por la tarde llega el momento más esperado de todo el festival: las finales del Campeonato de Europa de Boulder, con la final masculina a las 16:20 y la femenina a las 17:45, seguidas de la ceremonia de entrega de premios.

En paralelo, el Scooter Street ocupa la tarde con una secuencia de finales por categorías desde SUB12 hasta el absoluto masculino, que cerrará la competición cerca de las 21:15. La Graviteo Skate Race, prueba popular de patinaje con salida a las 10:00, abre la jornada para quienes quieran participar y no solo ver.

Tres días, cuatro deportes, competición de primer nivel y acceso gratuito. Graviteo llega al Circuit de Barcelona con la intención de quedarse.