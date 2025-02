“El deporte ha sido un pilar fundamental en mi vida para poder llevar una vida ‘normal’”

Martí Álvarez es de aquellas personas a las que, sin dudar, podemos poner como ejemplo de superación. Cuando tenía tres años le detectaron una enfermedad minoritaria llamada síndrome de Guillain-Barré que lo dejó sin poder moverse durante meses. A diferencia de la mayoría de los casos de esta enfermedad, en que la recuperación es completa, Martí sufrió secuelas graves en las piernas y la espalda, desarrollando también escoliosis y cifosis severa. Así, a lo largo de su niñez y adolescencia, pasó por cuatro operaciones y años de rehabilitación. Sin embargo, a pesar de las dificultades, encontró en el deporte una vía de escape.

Hoy, con 23 años y un 66% de discapacidad física, este joven catalán no solo ha competido en triatlones sino en algunas de las pruebas de mountain bike más duras y exigentes del mundo, como la Titan Desert o la Andorra Epic.

Ahora, con el objetivo de ayudar a los demás, ha creado Impuls Solidari, un proyecto que busca recaudar fondos para la detección de enfermedades minoritarias en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (SJD), el mismo hospital que lo ha acompañado toda la vida.

¿Qué es Impuls Solidari?

Es un proyecto que nace de una ilusión personal, como agradecimiento al Hospital Sant Joan de Déu. Yo de pequeño padecí una enfermedad neurológica que me dejó unas secuelas importantes a nivel de movilidad, y desde los tres años he estado tratado en ese hospital.

Es tu manera de agradecer la ayuda.

Sí, dar las gracias y colaborar con el Proyecto Únicas, que es un proyecto que están llevando a cabo este año con el objetivo de recaudar dinero para la investigación y detección de enfermedades minoritarias, que afectan alrededor del 6 al 8% de la población mundial. Pero hay tantas que es muy difícil encontrar un tratamiento y una solución para las personas afectadas.

Y una manera de dar visibilidad a este proyecto es a través de la Titan Desert.

El deporte ha sido un pilar fundamental en mi vida para que hoy en día pueda llevar una vida, entre comillas, normal. Gran parte de mi recuperación también ha sido gracias a practicar deporte. Es algo que me han inculcado mis padres desde pequeño, así como el hecho de que, pese a mis secuelas, no tengo que pensar que no puedo hacer algo, sino buscar la manera de hacerlo, ya sea para nadar, para ir en bici, para esquiar, para subir montañas.

Pese a mis secuelas, no tengo que pensar que no puedo hacer algo, sino buscar la manera de hacerlo Martí Álvarez

Y de ahí a rodar en una de las pruebas más duras del mundo.

Era uno de los retos que tenía en mi vida a nivel de ciclismo, porque la Titan Desert es una carrera que siempre ha generado ilusión en mi familia. El año pasado, junto con mi hermano, pudimos plantear ese reto y completarlo. Tuvimos claro que el deporte, y esta prueba, son el medio perfecto para hacer divulgación y para compartir esta causa tan bonita que estamos trabajando con Impuls.

Además de la visibilidad, buscáis recaudar fondos.

Al final la Titan es una carrera que tiene un gran eco mediático por todo lo que representa y porque es un reto mayúsculo. Al final es el medio para lanzar esta campaña con el objetivo de recaudar dinero para la investigación y detección de enfermedades minoritarias. Y también dar visibilidad y, si se puede, inspirar a la gente. Y ya no solo a salir de la zona de confort, sino también a colaborar y ayudar en este tipo de iniciativas.

También tenéis el ojo puesto en otras pruebas de resistencia.

Hay un reto que también es mayúsculo, que es una prueba que se llama la Pedals de Foc Non Stop, que es una prueba en bicicleta de montaña sin parar, de 200 kilómetros y 6.000 metros de desnivel. Es, sin duda, una de las pruebas más duras del mundo y creemos que es un buen sitio para mostrar al mundo que con esfuerzo, disciplina y ganas se pueden conseguir cosas que nunca uno se imaginaría.

¿Tenéis un objetivo de donaciones?

Nos gustaría recaudar 20.000 euros, que sabemos que es muy difícil y por eso tenemos una gran lista de actividades y eventos. Nos estamos moviendo con todo tipo de marcas, empresas y medios que quieran colaborar para dar voz a esta bonita causa. A parte de ir nosotros activamente a participar en pruebas deportivas, también queremos organizar eventos, salidas, documentarlo todo y presentarlo, si puede ser, también en un cine. Hacer todo lo posible, al final todo lo que esté en nuestras manos para compartir el reto y la causa.

¿A través de qué plataforma puede donar la gente?

Todas las donaciones se canalizan a través de la propia plataforma del Hospital Sant Joan de Déu. Es como un crowdfunding, pero suyo propio, para garantizar que todo el dinero va directamente allí. El que quiera donar puede ir a nuestra web, que se redirige a la plataforma de crowdfunding de Sant Joan de Déu, y ahí encontrarán nuestra causa.

Aprovecha estas líneas para animar a la gente a donar.

Espero que podamos llegar a mucha gente y que todas las personas que lean esta noticia, simplemente que, si pueden tomarse un ratito para leer un poco más acerca de Impuls, del proyecto Únicas de Sant Joan de Déu y si quieren colaborar, pues estaremos muy agradecidos. Y si no, les pido a todos que lo compartan y que nosotros estaremos a tope trabajando para cumplir el objetivo al final que es ayudar a las personas y a los niños que, como yo, sufrieron o están sufriendo una enfermedad minoritaria que no tiene cura o incluso peor que no tiene detección aún.