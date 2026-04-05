El deporte de salón que está de moda entre mayores de 65: mejora equilibrio, flexibilidad y coordinación

El deporte es un ejercicio fundamental para conservar algunas habilidades físicas con el paso del tiempo. Las personas mayores pueden perder flexibilidad y coordinación, aumentando el riesgo de caída y complicando algunas tareas cotidianas como agacharse y tener un buen equilibrio al caminar.

Por este motivo, es importante realizar actividades que activen los músculos y mejoren la estabilidad del cuerpo. Según la Federación Española de Entrenadores Personales y Fitness, "el deporte en general, debería formar parte de la rutina de cualquier persona, lo que incluye a adultos mayores".

La inactividad física es uno de los peores hábitos para las personas mayores, pero es importante realizar ejercicios que estén adaptados para personas mayores. Cuando se trata de hacer deporte a una edad avanzada, hay dudas sobre cuál es la disciplina que más conviene.

La Fundación Española del Corazón recomienda que el ejercicio se realice en grupo o con amigos, para mejorar rendimiento y la liberación del estrés. Al terminar la actividad física, la organización recomienda esperar al menos dos horas para consumir alimentos.

Pista de Bowling / Freepik.

Antes de comenzar cualquier deporte, es importante consultar con el médico que trate habitualmente. Desde el portal Metabolic, de 'Okdiario', aconsejan jugar a los bolos para conservar la flexibilidad y mejorar la coordinación.

Este deporte de salón implica el movimiento de varias partes del cuerpo sin requerir un esfuerzo demasiado exigente. Según el citado medio, "al lanzar la bola se activan piernas, brazos, espalda y abdomen", un gesto que fortalece las zonas involucradas.

Durante cada lanzamiento, se requiere concentración y puntería, por lo que se trata de una buena prueba para la mente. Además, es una actividad que se realiza en grupo, por lo que tiene un componente social que ayuda a liberar tensión y mejora el estado de ánimo.

En este contexto, no hay que olvidar cuidar la postura y calentar antes del entrenamiento. Hacer deporte es clave para la salud, pero es imprescindible contar con el asesoramiento de profesionales para evitar riesgos de lesiones.