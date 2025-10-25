La décima edición del Swimrun FIATC Cap de Creus by Zoggs cierra la temporada de MARNATON

Este sábado 25 de octubre se ha celebrado la décima edición del Swimrun FIATC Cap de Creus by Zoggs, organizado por MARNATON. Una prueba que ha contado con dos distancias aptas para todos los niveles. En la modalidad Half los participantes se han enfrentado a 8 tramos de carrera (16km) y 7 de natación (4km), entre Cadaqués y Roses, mientras que, en la Sprint, con 6 tramos de carrera (7,5km) y 5 de natación (2,5km), los swimrunners salían desde la preciosa Cala Montjoi cruzaban la meta también en Roses.

El evento, que combina natación en aguas abiertas y trail running, sin transiciones, y con los participantes corriendo con neopreno y nadando con zapatillas, es mucho más que una competición deportiva. La prueba es también una ocasión única para que los inscritos descubran, de primera mano, la riqueza medio ambiental del Parc Natural del Cap de Creus.

Marc Martínez, director técnico de Swimrun en MARNATON, ha explicado que "es un auténtico privilegio poder disputar una prueba en un entorno como este. A diferencia del año pasado, por suerte la meteorología hoy nos ha acompañado y nos ha permitido disfrutar como nunca. Y, aunque siempre hay cosas a mejorar, estamos muy satisfechos de cómo ha salido todo”.

Con más de 300 participantes, casi un 50% de ellos franceses, el Swimrun FIATC Cap de Creus by Zoggs ha cerrado una exitosa temporada para MARNATON. Con esta prueba la organización cierra el año “muy satisfechos de cómo han salido todos los eventos y de cómo ha ido aumentando la participación a lo largo de la temporada”. “Ya estamos preparando el calendario 2026, y esperamos poder compartirlo muy pronto”, ha añadido David Campà, director general de la empresa.