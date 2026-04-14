Decathlon lanza 1:0.8, una gama de productos energéticos desarrollada para mejorar el rendimiento 

Hasta hace poco, la norma en el ciclismo y el trail running de larga distancia era la proporción 2:1 (glucosa/fructosa), limitando la absorción a unos 90 g/h. Sin embargo, Decathlon lanza la gama 1:0.8, diseñada para maximizar la energía permitiendo ingerir hasta 120 g de carbohidratos por hora.

Esta innovación no es fruto del azar. Ha sido desarrollada codo con codo con el equipo DECATHLON CMA CGM, bajo la supervisión de Julien Louis (jefe de nutrición del equipo) y probada por más de 500 consumidores para garantizar tres pilares: energía máxima, sabor natural y cero molestias digestivas.

La clave del rendimiento es la variedad. No todos los estómagos aceptan lo mismo en el kilómetro 1 o en el 100. Por eso, la línea 1:0.8 se divide en cuatro familias complementarias, todas con aromas naturales y sin conservantes:

Geles energéticos: 40 g de carbohidratos por unidad. El formato más rápido.

40 g de carbohidratos por unidad. El formato más rápido. Gominolas de fruta: 35 g de carbohidratos. Textura agradable para masticar.

35 g de carbohidratos. Textura agradable para masticar. Barritas energéticas: 30 g de carbohidratos. Perfectas para el inicio de la actividad.

30 g de carbohidratos. Perfectas para el inicio de la actividad. Mezclas para bebidas: Formatos de 30, 60 o 90 g por bidón (500 ml). La base de la hidratación.

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La gama de productos 1:0,8 está disponible en toda Europa, tanto en la página web de DECATHLON como en determinadas tiendas DECATHLON. Con un valor de 8,99€.