Lo que debes comer y tomar para correr 42 kilómetros en el Maratón de Madrid con garantías

En una cita tan exigente como el Maratón de Madrid del próximo domingo 26 de abril, el organismo se somete a un desgaste extremo y ahí entra en juego un factor que muchos corredores siguen dejando en segundo plano: la nutrición.

Esa es la idea que defiende Nutripure, firma de suplementación fundada por Christophe Carrio, cinco veces campeón del mundo de kárate, y su hermano Florent, que aterriza en España con un mensaje claro: el llamado "entrenamiento invisible" también decide lo que pasa el día de la carrera.

La marca sostiene que respirar mejor, moverse bien, comer con criterio, pensar con claridad y descansar forman parte de un mismo sistema. Sobre esa base, plantea una suplementación centrada en la "transparencia radical", es decir, fórmulas sin aditivos innecesarios, conservantes, OGM o nanopartículas.

En un maratón, el objetivo es gastar menos energía en digerir y aprovechar más los nutrientes que sí son útiles. Durante los meses de preparación, Nutripure recomienda reforzar músculos y articulaciones con BCAA 2.1.1 y péptidos de colágeno, dos apoyos que, según la firma, ayudan a soportar mejor el impacto repetido del asfalto y a reducir el peaje físico de los entrenamientos largos.

Ya en carrera, uno de los grandes enemigos del corredor popular sigue siendo el estómago. Por eso, la compañía apuesta por un combustible de absorción progresiva y digestión ligera, con productos como su bebida energética Long Distance y el gel energético, diseñados para aportar energía sin disparar los problemas gastrointestinales que tantas veces arruinan el plan en los últimos kilómetros.

Beber durante un maratón es vital / NUTRIPURE

El post Maratón, muy importante

La recuperación también entra en la ecuación. Después de cruzar meta, el cuerpo necesita reconstrucción, reposición y descanso. En ese punto, Nutripure sitúa como piezas principales el magnesio, por su papel en el sistema nervioso y la función muscular, y la Whey Isolat Native, una proteína que la marca presenta como pura y libre de OGM para favorecer la reparación tras varias horas de esfuerzo.

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La empresa nació en 2017 precisamente como respuesta a la falta de claridad en el sector de la suplementación. Su propuesta pasa por ofrecer calidad premium accesible, fabricación íntegra en Francia y certificados de análisis descargables.