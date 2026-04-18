¿Cuánto deberías pesar realmente según tu estatura? El dato que muchos deberíamos de tener en cuenta

Mantener un cuerpo fuerte y saludable suele llevar a la misma pregunta: ¿cuál es el peso adecuado? Para orientarse, existen distintas fórmulas que relacionan la estatura con un rango de peso considerado saludable.

Aun así, conviene tomarlas como una referencia y no como una cifra exacta, ya que influyen muchos otros aspectos, como la composición corporal, el metabolismo o incluso la genética de cada persona.

Esto debes de hacer para saber realmente tu peso según tu estatura

Una de las formas más habituales de orientarse sobre si un peso está dentro de lo saludable es el Índice de Masa Corporal (IMC). Se trata de un cálculo sencillo que relaciona el peso con la estatura y que, por eso, utilizan con frecuencia médicos y especialistas en nutrición.

Para obtenerlo, basta con dividir el peso en kilos entre la altura en metros al cuadrado. Es decir, sería algo igual a lo siguiente que te voy a mostrar: IMC = peso (kg) / altura² (m²).

Un plato de comida sana / CMS

Bien, ahora según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el índice de masa corporal (IMC) se clasifica en diferentes rangos que permiten situar el estado de peso de una persona:

Bajo peso: menos de 18,5

Peso normal: entre 18,5 y 24,9

Sobrepeso: entre 25 y 29,9

Obesidad: 30 o más

Este cálculo sirve como referencia orientativa para saber si el peso está dentro de un rango saludable según la altura. Aun así, el IMC tiene limitaciones, ya que no diferencia entre músculo y grasa corporal, por lo que puede dar resultados poco precisos en personas con mucha masa muscular o una complexión muy atlética.