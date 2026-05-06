OUTDOOR
Debbie Moser, instructora de pilates y yoga: "Esta rutina de estiramientos te hará sentir 15 años más joven"
Con el envejecimiento, el cuerpo pierde flexibilidad y fuerza muscular de manera natural
Debbie Moser, instructora de yoga y pilates, se ha convertido en una de las voces más seguidas en redes sociales gracias a sus rutinas dirigidas a mejorar la movilidad y combatir la rigidez corporal asociada al paso del tiempo.
En una de sus publicaciones más recientes, la especialista asegura que una sencilla rutina diaria de estiramientos de apenas 10 minutos puede ayudar a "sentirnos 15 años más joven".
Como muchos ya estaréis experimentando, con el paso de los años, el cuerpo va perdiendo flexibilidad y fuerza muscular de manera natural. Además, pasar muchas horas sentado acelera la rigidez en las articulaciones y limita el rango de movimiento, provocando molestias en la espalda, las caderas y las piernas.
Según Moser, incorporar estiramientos suaves cada día puede marcar una gran diferencia en la movilidad y el bienestar general.
La rutina diseñada por Debbie Moser incluye ocho ejercicios básicos de yoga aptos para principiantes, destacando algunos como el gato-vaca, la postura del perro boca abajo o giros suaves de la columna. La recomendación es hacer ocho repeticiones de cada ejercicio, alternando ambos lados del cuerpo en los movimientos unilaterales.
Uno de los grandes atractivos de este entrenamiento es que no requiere material específico ni experiencia previa. Basta con una esterilla o una superficie cómoda para practicarlo desde casa, preferiblemente por la mañana para activar el cuerpo al comenzar el día.
Más allá de la sensación de ligereza inmediata, diferentes estudios científicos respaldan los beneficios de los estiramientos regulares.
Investigaciones publicadas en Journal of Aging Research concluyen que este tipo de ejercicios mejora el rango de movimiento y facilita las actividades cotidianas. Además, otros estudios señalan que trabajar la movilidad y el equilibrio puede reducir el riesgo de caídas en personas mayores. Por lo que personas de todas las edades deberían valorar comenzar a entrenar así.
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