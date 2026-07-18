David Sinclair, experto en longevidad: "Mi padre tiene 86 años, va al gimnasio tres veces por semana y anda seis kilómetros habitualmente. Está amando la vida"

David Sinclair, uno de los científicos más influyentes del mundo en investigación sobre envejecimiento, suele poner un ejemplo muy concreto cuando le preguntan por longevidad: su propio padre. A los 86 años, explica que su padre sigue yendo al gimnasio varias veces por semana, camina entre cinco y siete kilómetros casi a diario y se mantiene libre de dolor, sin enfermedades crónicas ni deterioro cognitivo significativo, con la sensación de estar viviendo una segunda juventud.

Para Sinclair, este caso no es solo una anécdota familiar, sino la prueba viva de que la edad cronológica no tiene por qué dictar cómo se vive la última etapa de la vida. En una nueva entrevista realizada en redes sociales para Sarah Grynberg, vuelve a insistir sobre la salud en la vejez.

El mejor consejo: vivir con propósito

En la conversación, Sinclair reflexiona sobre cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido y lo conecta directamente con la idea de propósito vital. Para él, tener claro para qué haces las cosas importa tanto como lo que haces: no solo para la felicidad, sino para la manera en que estructuramos nuestra vida, nuestras decisiones y nuestros hábitos.

El genetista insiste desde hace años en que su trabajo siempre ha tenido un objetivo muy concreto: ayudar a que los seres humanos vivan más tiempo en buenas condiciones y reducir el sufrimiento innecesario. No se trata de alargar la vida a cualquier precio, sino de extender la parte de la vida en la que las personas pueden moverse, pensar con claridad, disfrutar de relaciones significativas y seguir aportando algo al mundo.

Una vida significativa suele construirse alrededor del servicio a otros, según indica el experto, del propósito y de la sensación de estar ayudando, aunque sea en una escala pequeña. El caso de su padre, Andrew, aparece tanto en sus libros como en entrevistas y publicaciones.

Envejecimiento activo

Sinclair ha contado que, pasados los 70, su padre decidió conscientemente que no quería convertirse en un anciano frágil y dependiente, y comenzó a cambiar su vida: más ejercicio, más aventuras, más viajes y más vínculos sociales, ajustando también su forma de comer.

Persona mayor haciendo ejercicio de fuerza / Libre

Con más de 80 años, Andrew se sometió a rutinas de entrenamiento que muchos jóvenes encontrarían exigentes: sesiones de alta intensidad dos veces por semana de 70 a 90 minutos, empezando con remo, pasando por carrera y terminando con ejercicios de fuerza como press de banca, prensa de piernas y abdominales, además de una hora semanal de pilates para ganar flexibilidad y caminatas casi diarias de 5 a 7 kilómetros.

Incluso ha llegado a subir 40 pisos de escaleras en menos de 15 minutos, con una frecuencia cardiaca por encima de lo que, teóricamente, sería su máximo, algo que su médico ha validado porque su cuerpo lo tolera. El propio Sinclair aclara que la clave está en la combinación de trabajo físico, hábitos diarios y, en su caso, algo de suerte genética.