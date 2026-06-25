David Piñeiro, entrenador personal: "La fuerza, después de los 40, ya no se entrena para el físico, sino para seguir haciendo vida normal"

A partir de los 40 años, el organismo comienza a experimentar una serie de cambios que afectan tanto al funcionamiento interno como al aspecto físico. Es habitual que el metabolismo se ralentice, cueste más mantener el peso, aparezca una mayor retención de líquidos y las variaciones hormonales tengan un papel cada vez más importante.

Por ello, los especialistas insisten en adaptar hábitos como la alimentación y el ejercicio a esta nueva etapa para favorecer un buen estado de salud.

La fuerza a partir de los 40 no es solamente para físico

En este contexto, el ejercicio físico adquiere un papel clave para mantener una buena salud. Sus beneficios van mucho más allá de la apariencia física, ya que ayuda a fortalecer la musculatura y los huesos, favorece la movilidad y puede contribuir a reducir la inflamación abdominal.

Además, no hace falta recurrir a entrenamientos de alta intensidad para notar resultados: una rutina adaptada, constante y bien ejecutada puede ser igual o incluso más beneficiosa a largo plazo.

Durante la menopausia, el cuerpo experimenta una serie de cambios que hacen que el ejercicio físico deje de ser una simple recomendación para convertirse en una parte esencial del bienestar.

Mujer haciendo ejercicios de fuerza / SPORT

El entrenador David Piñeiro, colaborador de Days of Confidence, explica que la disminución de los estrógenos provoca una pérdida progresiva de masa muscular y densidad ósea, además de favorecer la resistencia a la insulina y la acumulación de grasa en la zona abdominal.

En este contexto, el entrenamiento de fuerza adquiere un papel especialmente importante, ya que ayuda a compensar parte de esos cambios metabólicos y hormonales. Sin embargo, Piñeiro advierte de que no se debe caer en el error de empezar con entrenamientos excesivamente intensos.

Aunque muchas personas creen que cuanto más esfuerzo hagan desde el principio mejores serán los resultados, en la menopausia ese enfoque puede aumentar el riesgo de lesiones y hacer que se abandone el ejercicio antes de consolidar el hábito.

El entrenamiento de fuerza se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para cuidar la salud con el paso de los años.

Más allá de los cambios físicos, ayuda a frenar la pérdida de masa muscular propia del envejecimiento, fortalece huesos y articulaciones, mejora la sensibilidad a la insulina y contribuye a mantener un metabolismo más activo incluso en reposo.