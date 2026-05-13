David Piñeiro, entrenador personal: "Caminar siempre al mismo ritmo es el gran error y no necesitas hacer 10.000 pasos al día"

Si no estás caminando cada día, ya puedes ir incorporando esta rutina. Caminar sigue siendo una de las rutinas más recomendadas para mantenernos activos y mejorar nuestra salud. Eso sí, cuidado con hacerlo cada día de la misma manera, ya que puedes estar desaprovechando esta actividad física.

Esto es lo que asegura David Piñeiro, entrenador personal y experto de Days of Confidence, quien advierte de uno de los errores más frecuentes entre quienes convierten el paseo diario en su única rutina física.

"El error más frecuente es caminar todos los días con la misma intensidad, con el mismo recorrido y esperando resultados diferentes", explica el especialista. Según señala, el cuerpo se adapta a los estímulos repetitivos y deja de generar mejoras físicas cuando no hay cambios en el esfuerzo o la intensidad.

Piñeiro desmonta uno de los grandes mitos relacionados con el ejercicio moderado: no hay que andar obligatoriamente 10.000 pasos al día. Así lo justifica: "no necesitamos andar 10.000 pasos diarios ni una hora de paseo suave todos los días para obtener beneficios reales".

Para el entrenador, lo importante no es tanto la cantidad de tiempo caminando, sino la calidad del estímulo físico. Por eso recomienda incorporar variaciones de ritmo durante los paseos, alternando momentos de caminata rápida con otros más suaves: "el cuerpo responde al cambio, no a la repetición".

Una persona caminando en casa / 5

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la importancia del terreno. Las cuestas y desniveles permiten activar más musculatura (sobre todo glúteos y piernas), además de incrementar el gasto energético y favorecer la salud ósea.

También recomienda opciones como la marcha nórdica o añadir pequeñas cargas con chalecos lastrados para aumentar la intensidad del entrenamiento sin necesidad de ejercicios complejos.

David Piñeiro también pone el foco en la cronobiología y explica que la hora elegida para caminar influye directamente en la energía y el descanso.

En mujeres mayores de 40 años, sin ir más lejos, caminar entre las 10:00 y las 12:00 puede resultar más beneficioso que hacerlo muy temprano por la mañana. ¿Y por qué? Porque este horario ayuda a equilibrar el cortisol y mejora la sensación de vitalidad durante el día.