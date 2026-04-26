David Piñeiro, entrenador personal: "Caminar al mediodía es una de las mejores opciones"

Cada vez más personas adelantan el despertador para salir a caminar o correr antes incluso de desayunar, convencidas de que ese momento del día ofrece mayores beneficios. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que esta recomendación no siempre es la más adecuada, especialmente en el caso de las mujeres a partir de los 40 años.

El entrenador personal David Piñeiro explica que, desde el punto de vista fisiológico, la franja más favorable para hacer ejercicio suele situarse entre las 10:00 y las 12:00 de la mañana. "Caminar entre las 10:00 y las 12:00 aprovecha el cortisol ya presente —pero en descenso controlado—, activa la serotonina, que en esta etapa tiende a estar más baja, y produce un efecto energizante sostenido durante el resto del día", explica el experto

Según Piñeiro, a primera hora de la mañana el organismo registra su punto máximo de cortisol, una hormona vinculada al estado de alerta y al despertar. Este pico suele producirse entre las 8:00 y las 9:00. Realizar ejercicio en ese momento puede añadir más estimulación a un sistema que ya se encuentra activado, lo que en algunos casos provoca el efecto contrario al deseado: mayor fatiga y una recuperación más lenta.

En cambio, caminar o entrenar unas horas más tarde permite aprovechar que el cortisol comienza a descender de forma natural. En ese contexto, la actividad física contribuye a activar otras sustancias como la serotonina, relacionada con el estado de ánimo y los niveles de energía durante el resto del día.

Para quienes no pueden hacer ejercicio durante la mañana por motivos laborales, los especialistas señalan otra franja interesante: entre las 17:00 y las 19:00. Caminar en ese momento puede ayudar a regular la temperatura corporal y favorecer la producción posterior de melatonina, la hormona que facilita el sueño.

El origen del consejo de entrenar muy temprano tiene una explicación: muchos de los estudios que popularizaron esta práctica se realizaron principalmente con hombres jóvenes, cuyos ciclos hormonales difieren de los de las mujeres, especialmente durante etapas como la menopausia.

En cualquier caso, los expertos coinciden en que caminar puede ser una herramienta eficaz para mantenerse activo, siempre que se haga con cierta intención.

Además, no es imprescindible alcanzar los conocidos 10.000 pasos diarios. Para Piñeiro, 30 minutos de caminata con cambios de intensidad, cinco días a la semana, pueden ser suficientes para obtener beneficios reales.