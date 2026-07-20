David Piñeiro, entrenador: "Con la bajada de estrógenos se pierde masa muscular, baja la densidad ósea, aumenta la resistencia a la insulina y hay una redistribución de la grasa"

Hacer deporte de manera habitual es fundamental para tener una vida más longeva y retrasar el envejecimiento. Sin embargo, a partir de los 40 años la actividad física se convierte en un aliado fundamental para conservar la salud y aumentar el bienestar físico y mental. Para conseguirlo, es clave añadir ejercicios de fuerza durante la semana.

En declaraciones a la revista Semana, el entrenador personal David Piñeiro ha explicado cómo entrenar de forma eficiente con el paso del tiempo. Según el experto en entrenamiento femenino y acompañamiento durante la menopausia, los comienzos de año o de curso son una buena oportunidad.

"Cuando comienza el año es un buen momento porque hay motivación, intención de cambio y estructura mental", detalla el formador. No obstante, siempre hay que comenzar con precaución y el asesoramiento de un profesional. De esta manera, evitaremos algunos de los errores más frecuentes.

Una mujer en el gimnasio / .

Ahora bien, Piñeiro advierte que "también es delicado porque muchas mujeres llegan cansadas, inflamadas y con el cortisol alto tras las fiestas. El error es querer 'compensar' en lugar de regular".

Con todo, los expertos recomiendan planificar una estrategia a largo plazo sin pensar en el rendimiento inmediato. Asimismo, el entrenamiento debe ser progresivo "para evitar la frustración". El experto advierte que "el objetivo no debe ser 'ponerme en forma a comienzos del año', sino crear un hábito sostenible en 12 semanas".

En lugar de realizar HIIT diariamente, Piñeiro sugiere hacer movilidad, respiración, estiramientos, fuerza suave, técnica y caminar a buen ritmo o hacer cardio de baja intensidad durante las primeras 3-4 semanas. De hecho, este periodo es esencial para adquirir el hábito de entrenar y una base sólida sobre la que trabajar la condición física.

Una mujer entrenando en el gimnasio / .

"No es cuestión de empezar fuerte sino de empezar inteligente", resalta el divulgador. En la conversación, Piñeiro destaca el entrenamiento de fuerza como uno de los mejores escudos contra el envejecimiento. A partir de los 40 años, levantar pesas es uno de los mayores hábitos saludables.

Según el profesional, "con la bajada de estrógenos se pierde masa muscular, baja la densidad ósea, aumenta la resistencia a la insulina y hay una redistribución de la grasa hacia el abdomen (grasa visceral)". En este caso, el ejercicio de fuerza "sustituye funciones metabólicas y hormonales que antes hacía el estrógeno". Finalmente, Piñeiro reflexiona que "no entrenes para cambiar tu cuerpo, entrena para volver a confiar en él".