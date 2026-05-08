David Céspedes, médico experto en longevidad, da la mejor alternativa a dar 10.000 pasos diarios

David Céspedes, médico experto en longevidad, ha puesto sobre la mesa una alternativa tan simple como llamativa a la idea de dar 10.000 pasos al día: hacer diez sentadillas cada 45 minutos. La propuesta no solo busca combatir el sedentarismo, sino también activar el cuerpo de una forma más eficiente durante la jornada.

La fórmula que sorprende

El mensaje del especialista a través de un nuevo vídeo en sus redes sociales, es claro: no hace falta esperar al final del día para moverse, porque pequeños esfuerzos repartidos a lo largo de la jornada pueden marcar una gran diferencia, y ser igual de útiles que un gran esfuerzo concentrado en un único rato.

Según explica, esas diez sentadillas periódicas pueden equipararse a los beneficios de los 10.000 pasos diarios, sobre todo cuando lo que se pretende es interrumpir los largos períodos sentado, que no son buenos ni para la salud, ni para la postura, ni para nada en la salud de nuestro cuerpo.

La clave está en la activación muscular. Céspedes señala que, cuando los músculos se contraen, liberan compuestos que favorecen al cerebro, al metabolismo e incluso a la quema de grasa, algo que un paseo sencillo no consigue del mismo modo.

Lo que dicen los expertos

La idea no sale de la nada. Las investigaciones citadas por el médico, publicadas en el Scandinavian Journal of Medicine & Science en abril de 2024, apuntan a que interrumpir el tiempo sentado con solo 10 sentadillas mejora de forma notable el control del azúcar en sangre.

De hecho, ese efecto llega a ser incluso más interesante que el de una caminata de 30 minutos seguida en determinados contextos, especialmente en personas que pasan muchas horas inmóviles por trabajo o rutina diaria. Así que es una fantástica idea incorporarlo a tu rutina diaria.

Una de las ventajas de esta propuesta es que no exige gimnasio, material ni un gran cambio de horarios. Basta con levantarse cada 45 minutos y hacer una pequeña serie de sentadillas, empezando a un ritmo cómodo y aumentando poco a poco si el cuerpo lo permite.

El especialista insiste en que la constancia pesa más que la perfección. En otras palabras, es mejor sumar pequeños movimientos de forma regular que confiar en una sola sesión de ejercicio para compensar todo un día de inactividad.