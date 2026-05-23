David Céspedes, experto en longevidad: "Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70"

Hacer ejercicio a partir de los 50 años es clave para mantener una salud física adecuada a largo plazo. Eso es algo que defiende el doctor David Céspedes, quien advierte de un problema claro: la falta de independencia en los más mayores.

Hacer ejercicio a partir de los 50 es clave para la vejez

Según explica Céspedes, aquellas personas de entre 50 y 60 años que no hacen ejercicio con cierta regularidad, se encontrarán eventualmente en la situación de que no son capaces de valerse de sí mismas para salir adelante en el día a día.

Para ayudar a prevenir un escenario tan preocupante como este, David tiene una solución; una sencilla rutina de fuerza que puede hacerse de dos a tres veces por semana, y que además simplemente requiere de materiales como botellas u objetos de poco peso.

Con la idea de que sean accesibles para todo el mundo, estos ejercicios se tratan mayormente de movimientos cotidianos, por ejemplo empujar o levantar objetos por encima de la cabeza, o el hecho de sentarse y levantarse.

De forma específica, el experto menciona ejercicios como sentadillas adaptadas, peso muerto o flexiones con distintos niveles de dificultad. También recomienda otros como el press militar sentado o incluso las planchas.

Todo este conjunto de ejercicios es tan recomendable dado que trabajan aspectos como la fuerza, la movilidad o la coordinación, lo que a su vez reduce el riesgo de caídas y de que aparezcan limitaciones físicas a medida que la persona cumple años.

Al final, Céspedes hace énfasis en la idea de que no hay que tomarse el concepto de hacer ejercicio como un entrenamiento extremo. Lo más recomendable es plantearlo como algo constante y progresivo, siempre adaptando toda rutina a las capacidades de cada persona.

Por lo tanto, la conclusión es que la edad no debe ser un impedimento para empezar a cuidarse, todo lo contrario: iniciar una rutina a tiempo puede ser lo que marque la diferencia entre llegar a la vejez con autonomía... o acabar dependiendo de otras personas para muchas tareas del día a día.