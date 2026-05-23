Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FC Barcelona - OL LyonnesValencia - BarcelonaDónde ver Valencia - BarçaReal Madrid - AthleticPartidos LaLigaDónde ver partidos LaLigaGirona - ElcheDinero Barça ChampionsPichichi ChampionsBarça - Madrid Next Gen EuroligaDónde ver final Champions femeninaHorarios F1 CanadáPalmarés Champions BarçaClasificación Giro ItaliaMercado FichajesFlorentino PérezEnrique RiquelmeCuentas PrimeraXabi AlonsoEtapa 15 Giro ItaliaLuis EnriqueMárquezJuan RoigMercado de fichajesResultados NBACalculadora descensoCarles PuyolSara CarboneroPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

LONGEVIDAD

David Céspedes, experto en longevidad: "Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70"

El especialista propone una rutina sencilla de impacto positivo a largo plazo

Pareja haciendo ejercicio

Pareja haciendo ejercicio

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Hacer ejercicio a partir de los 50 años es clave para mantener una salud física adecuada a largo plazo. Eso es algo que defiende el doctor David Céspedes, quien advierte de un problema claro: la falta de independencia en los más mayores.

Hacer ejercicio a partir de los 50 es clave para la vejez

Según explica Céspedes, aquellas personas de entre 50 y 60 años que no hacen ejercicio con cierta regularidad, se encontrarán eventualmente en la situación de que no son capaces de valerse de sí mismas para salir adelante en el día a día.

Para ayudar a prevenir un escenario tan preocupante como este, David tiene una solución; una sencilla rutina de fuerza que puede hacerse de dos a tres veces por semana, y que además simplemente requiere de materiales como botellas u objetos de poco peso.

Con la idea de que sean accesibles para todo el mundo, estos ejercicios se tratan mayormente de movimientos cotidianos, por ejemplo empujar o levantar objetos por encima de la cabeza, o el hecho de sentarse y levantarse.

De forma específica, el experto menciona ejercicios como sentadillas adaptadas, peso muerto o flexiones con distintos niveles de dificultad. También recomienda otros como el press militar sentado o incluso las planchas.

Todo este conjunto de ejercicios es tan recomendable dado que trabajan aspectos como la fuerza, la movilidad o la coordinación, lo que a su vez reduce el riesgo de caídas y de que aparezcan limitaciones físicas a medida que la persona cumple años.

Al final, Céspedes hace énfasis en la idea de que no hay que tomarse el concepto de hacer ejercicio como un entrenamiento extremo. Lo más recomendable es plantearlo como algo constante y progresivo, siempre adaptando toda rutina a las capacidades de cada persona.

Noticias relacionadas y más

Por lo tanto, la conclusión es que la edad no debe ser un impedimento para empezar a cuidarse, todo lo contrario: iniciar una rutina a tiempo puede ser lo que marque la diferencia entre llegar a la vejez con autonomía... o acabar dependiendo de otras personas para muchas tareas del día a día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL