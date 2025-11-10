David Bustamante, cantante, revela la rutina de su transformación física: "Eso para mí es lo que más grasa me elimina"

En los últimos meses, David Bustamante ha estado enfocado en su entrenamiento. El cántabro ha perdido 20 kilos, y ha querido compartir con sus seguidores los resultados de su transformación física. "Aún queda, pero orgulloso del trabajo realizado... Seguimos", escribió en Instagram.

El exconcursante de 'Operación Triunfo' muestra la evolución de su rutina, combinando ejercicio físico y una dieta equilibrada. Además, Bustamente ha dejado malos hábitos como fumar y beber alcohol, tal y como reveló a la revista Men's Health.

"Me levanto todos los días entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana porque soy poco dormilón y hago una caminata de hora en ayunas. Eso para mí es lo que más grase me elimina", comienza el cantante.

"Después, antes de desayunar, hago una hora de fuerza funcional con mi entrenador: dominadas, press, sentadillas, peso muerto... Hacemos mucho HIT acompañado con una dieta súper estricta", detalla el artista.

Por otra parte, Bustamante confesó al citado medio que había "desterrado de mi vida el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas. Solo como proteínas, grasas saludables y verudras. No me salto ni un día".

Recientemente, el de San Vicente de la Barquera afirmó que "el deporte es mi mayor ansiolítico". No obstante, también ha recibido críticas sobre su cambio de aspecto: "Muchas veces, la gente es muy cobarte y hace muchísimo daño. Todos tenemos etapas. Y está permitido caerse. Pero también tenemos la obligación de levantarnos".

David Bustamante se encuentra en la promoción de su próximo disco, titulado 'Inédito'. Este es el undécimo álbum del artista, que cuenta con una amplia trayectoria en la industria musical de nuestro país.

Durante la promoción, el intérprete acudió a 'El Hormiguero'. En la entrevista, Pablo Motos preguntó al artista "¿Por qué es un tema de conversación tu físico?". El cantante explicó que "a la gente le da igual, no lo hacen por mi bien. Cuando ven a alguien débil o en un momento más gris, lo único que hacen es ponerle un pie en el cuello para que no levante cabeza, y eso es muy cruel".