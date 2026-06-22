David Broncano (41 años): "Empiezo el día con un litro y medio de agua, tres huevos, pavo y yogur con fruta"

David Broncano lleva años conquistando a la audiencia con su tono cercano y su humor sin filtros desde 'La Revuelta'. Pero lo que pocos conocen es la rutina que sigue cuando las cámaras se apagan, una rutina bastante más ordenada de lo que su imagen desenfadada haría pensar.

Todo empieza temprano. El presentador se levanta a las 8:30 de la mañana y lo primero que hace es beber agua, mucha agua: litro y medio de un trago. Una forma sencilla de arrancar el día hidratado antes de meterse de cabeza en la maratón diaria que supone preparar un programa de televisión.

El desayuno tampoco es cosa menor para él. Nada de prisas ni de café solo de pie: una tortilla de tres huevos, pavo y un yogur con fruta.

Puede sonar a desayuno de gimnasio, pero en realidad es una combinación bastante inteligente: proteína de calidad por todos lados, más las vitaminas y la fibra que aporta la fruta. El resultado, según explican los nutricionistas, es energía que dura toda la mañana sin esos bajones a media tarde.

Broncano, sobre su dieta y rutina de entrenamiento / SPORT.es

El deporte tampoco falta en su vida, aunque él lo lleve con la misma naturalidad que todo lo demás. El tenis es su gran pasión y, cuando la agenda se lo permite, no duda en coger la raqueta para despejarse y mantenerse activo.

Y luego está esa faceta más curiosa, casi anecdótica, que ha ido colando entre bromas en sus apariciones públicas: su interés por el mundo prepper, esas personas que se preparan a fondo para cualquier imprevisto o catástrofe. Broncano habla del tema con su sello habitual, mezclando humor y curiosidad genuina.

Lo que queda claro detrás de todo esto es que no hay trucos ni dietas milagro. Solo unos horarios que intenta respetar, una alimentación pensada y el deporte como aliado constante.

Nada espectacular, pero ahí está la clave: la constancia, más que cualquier fórmula de moda, es lo que sostiene su energía día tras día para aguantar una rutina tan compleja como la que tiene el presentador de 'La Revuelta'.