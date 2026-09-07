David Berniger, nutricionista: "El mayor error es querer compensar en una semana todo lo que has hecho durante el verano"

Con la vuelta de las vacaciones de verano, muchas personas recuperan la rutina cargada de energía para cumplir con nuevas metas. En septiembre, los gimnasios experimentan un aumento en el número de matriculaciones. Durante esta época del año, es habitual que se produzcan excesos en las comidas y se abandone parte del entrenamiento.

No obstante, el problema no es tomarse un descanso y disfrutar de las vacaciones. Así lo explica el nutricionista David Berniger, como recoge Voz Populi: "El problema nunca son las vacaciones. El problema es volver exactamente al mismo patrón mental que hizo fracasar los intentos anteriores".

El psicólogo señala que querer compensar todo el verano en la primera semana de septiembre es uno de los errores más frecuentes. En este sentido, cualquier dieta extrema o entrenamiento excesivo será insostenible en el tiempo, por lo que será muchísimo más fácil de abandonar con el paso de los días.

Una mujer entrenando en el gimnasio / .

"Cada septiembre millones de personas empiezan otra dieta. Muy pocas cambian realmente su forma de relacionarse con la comida", comenta el psicólogo. Berniger es especialista en comportamiento alimentario y creador del Método Ankshu.

"El verdadero éxito no consiste en perder peso durante semanas, sino en dejar de vivir atrapados entre la restricción, la culpa y el abandono. Cuando dejamos de luchar contra nuestro cuerpo y aprendemos a comprender nuestro comportamiento, el cambio deja de ser obligación para convertirse en una forma natural de vivir", asegura el profesional.

A este respecto, lo más importante no es seguir un plan restrictivo durante un determinado periodo de tiempo. La clave para mantenerse en forma es sostener unos hábitos saludables. Aunque la mayoría de personas conoce cuáles son los alimentos que debe evitar, no cambia su estilo de vida.

Elevaciones laterales con mancuernas / .

"El problema no es la falta de información, sino la repetición automática de conductas que aparecen cuando hay estrés, ansiedad, cansancio o emociones difíciles. Mientras no cambiemos ese patrón, volveremos una y otra vez al mismo punto", afirma el experto en nutrición.

En su lugar, Berniger recomienda seguir estos tres hábitos saludables para comenzar septiembre de la mejor manera: "Primero, recuperar una rutina estable de horarios para dormir, comer y moverse. Segundo, dejar de pensar en perder muchos kilos y empezar a pensar en recuperar energía, claridad mental y bienestar. Y tercero, introducir pequeños cambios que puedan mantenerse durante meses. Los cambios pequeños, sostenidos en el tiempo, transforman mucho más que las soluciones extremas".