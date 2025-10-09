Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
ALPINISMO

Los datos más impresionantes del reto 'States of Elevation' de Kilian Jornet

El atleta catalán enlazó las 72 cimas más altas del Estados Unidos continental en un mes: 5.000 km, 123.000 metros de desnivel y apenas tres duchas en todo el viaje.

El recorrido y los datos de Kilian en su reto por Estados Unidos

David Boti

David Boti

Barcelona

Kilian Jornet lo ha vuelto a hacer. Su nuevo proyecto, States of Elevation, no es una carrera ni un récord aislado, sino un viaje descomunal que une las montañas más altas de Estados Unidos continental a través del movimiento humano.

Durante 31 días y 4.267 metros de altitud media, Jornet ha tejido un recorrido que mezcla aventura, exploración y resistencia en estado puro.

Los datos más extremos de Kilian Jornet en 'States of Elevation'

El desafío

  • 72 picos de más de 4.267 metros coronados en seis estados: Colorado, Arizona, Nevada, California, Oregón y Washington.
  • 31 días de actividad, con 488 horas en movimiento.
  • 5.145 kilómetros recorridos y 123.045 metros de desnivel acumulado.
  • Promedio diario: más de 160 km y 4.000 m de desnivel.
  • Ritmo de sueño: 6 horas y 15 minutos de media, con jornadas que oscilaron entre las 2 y las 10 horas.

Movimiento puro

  • 80% del recorrido en bicicleta, 20% a pie, aunque el 60% del tiempo total fue corriendo o andando.
  • 50% de las cimas compartidas con otros atletas: hasta 27 compañeros se unieron en diferentes tramos.
  • Nuevo récord de velocidad (FKT) en la travesía Norman’s 13, pendiente de confirmación oficial.

El cuerpo y la mente de un superatleta

  • Peso estable en 55 kg, tras descender a 52 kg en la primera semana.
  • Actividad más larga: 390 km en bicicleta en 15 horas seguidas.
  • Gasto energético diario estimado: 9.000 kcal.
  • Alimentación base: yogur con frutas del bosque y probióticos para desayunar, comida completa tras cada etapa y bocadillos o productos Maurten durante el esfuerzo.
  • Sueño fragmentado, pero con recuperación progresiva conforme avanzaban los días.

El equipo detrás del viaje

  • Apoyo logístico: dos personas rotando en una furgoneta.
  • Filmación: tres cineastas (David Ariño, Joel Badia y Nick Danielson) registraron más de 6 TB de material.
  • Incidencias: tres encuentros con la policía (sin multas), tres pinchazos, dos remolques, solo tres duchas y una lavadora.
  • Y, como tradición, cuatro paellas cocinadas los jueves para mantener el ánimo del equipo.

Material y tecnología

  • Zapatillas: Kjerag 02 y Tomir Gore-Tex.
  • Equipación: línea térmica y de lluvia de NNormal (Trail Wind, Trail Rain Jacket, Active Tight).
  • Bicicletas: Trek Madone y Trek Checkpoint, sin pinchazos ni lesiones.
  • Relojes y mapas: COROS APEX y COROS DURA.
  • 18 noches en la montaña con la linterna Noctia Moonlight.
  • Spikes y crampones en tramos de nieve (Crestons, Shasta, Tahoma-Rainier).

Fauna, clima y territorio

Avistó 4 osos, 3 alces, cabras montesas, muflones, águilas calvas y coyotes. Cruzó parques como Rocky Mountain, Yosemite, Sequoia, Tahoma-Mount Rainier o monumentos naturales como Cascade-Siskiyou. 15 de los 31 días estuvieron marcados por lluvia, nieve o granizo.

Más allá de los números, States of Elevation es una declaración de intenciones: recorrer la naturaleza norteamericana impulsado solo por la fuerza del cuerpo. Jornet ha comparado la magnitud del reto con "enlazar varios Tours de Francia y docenas de maratones, pero todos a gran altitud".

El proyecto redefine lo que significa moverse en la montaña y marca una nueva frontera en la exploración humana sin motor.

