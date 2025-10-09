Los datos más impresionantes del reto 'States of Elevation' de Kilian Jornet

Kilian Jornet lo ha vuelto a hacer. Su nuevo proyecto, States of Elevation, no es una carrera ni un récord aislado, sino un viaje descomunal que une las montañas más altas de Estados Unidos continental a través del movimiento humano.

Durante 31 días y 4.267 metros de altitud media, Jornet ha tejido un recorrido que mezcla aventura, exploración y resistencia en estado puro.

Los datos más extremos de Kilian Jornet en 'States of Elevation'

El desafío

72 picos de más de 4.267 metros coronados en seis estados: Colorado, Arizona, Nevada, California, Oregón y Washington.

de más de 4.267 metros coronados en seis estados: Colorado, Arizona, Nevada, California, Oregón y Washington. 31 días de actividad , con 488 horas en movimiento .

, con . 5.145 kilómetros recorridos y 123.045 metros de desnivel acumulado .

y . Promedio diario: más de 160 km y 4.000 m de desnivel.

más de 160 km y 4.000 m de desnivel. Ritmo de sueño: 6 horas y 15 minutos de media, con jornadas que oscilaron entre las 2 y las 10 horas.

Movimiento puro

80% del recorrido en bicicleta , 20% a pie , aunque el 60% del tiempo total fue corriendo o andando.

, 20% , aunque el 60% del tiempo total fue corriendo o andando. 50% de las cimas compartidas con otros atletas: hasta 27 compañeros se unieron en diferentes tramos.

compartidas con otros atletas: hasta 27 compañeros se unieron en diferentes tramos. Nuevo récord de velocidad (FKT) en la travesía Norman’s 13, pendiente de confirmación oficial.

El cuerpo y la mente de un superatleta

Peso estable en 55 kg , tras descender a 52 kg en la primera semana.

, tras descender a 52 kg en la primera semana. Actividad más larga: 390 km en bicicleta en 15 horas seguidas .

. Gasto energético diario estimado: 9.000 kcal.

9.000 kcal. Alimentación base: yogur con frutas del bosque y probióticos para desayunar, comida completa tras cada etapa y bocadillos o productos Maurten durante el esfuerzo.

yogur con frutas del bosque y probióticos para desayunar, comida completa tras cada etapa y bocadillos o productos Maurten durante el esfuerzo. Sueño fragmentado, pero con recuperación progresiva conforme avanzaban los días.

El equipo detrás del viaje

Apoyo logístico: dos personas rotando en una furgoneta.

dos personas rotando en una furgoneta. Filmación: tres cineastas (David Ariño, Joel Badia y Nick Danielson) registraron más de 6 TB de material .

tres cineastas (David Ariño, Joel Badia y Nick Danielson) registraron más de . Incidencias: tres encuentros con la policía (sin multas), tres pinchazos, dos remolques, solo tres duchas y una lavadora .

tres encuentros con la policía (sin multas), tres pinchazos, dos remolques, solo . Y, como tradición, cuatro paellas cocinadas los jueves para mantener el ánimo del equipo.

Material y tecnología

Zapatillas: Kjerag 02 y Tomir Gore-Tex.

Kjerag 02 y Tomir Gore-Tex. Equipación: línea térmica y de lluvia de NNormal (Trail Wind, Trail Rain Jacket, Active Tight).

línea térmica y de lluvia de NNormal (Trail Wind, Trail Rain Jacket, Active Tight). Bicicletas: Trek Madone y Trek Checkpoint, sin pinchazos ni lesiones.

Trek Madone y Trek Checkpoint, sin pinchazos ni lesiones. Relojes y mapas: COROS APEX y COROS DURA.

COROS APEX y COROS DURA. 18 noches en la montaña con la linterna Noctia Moonlight.

con la linterna Noctia Moonlight. Spikes y crampones en tramos de nieve (Crestons, Shasta, Tahoma-Rainier).

Fauna, clima y territorio

Avistó 4 osos, 3 alces, cabras montesas, muflones, águilas calvas y coyotes. Cruzó parques como Rocky Mountain, Yosemite, Sequoia, Tahoma-Mount Rainier o monumentos naturales como Cascade-Siskiyou. 15 de los 31 días estuvieron marcados por lluvia, nieve o granizo.

Más allá de los números, States of Elevation es una declaración de intenciones: recorrer la naturaleza norteamericana impulsado solo por la fuerza del cuerpo. Jornet ha comparado la magnitud del reto con "enlazar varios Tours de Francia y docenas de maratones, pero todos a gran altitud".

El proyecto redefine lo que significa moverse en la montaña y marca una nueva frontera en la exploración humana sin motor.