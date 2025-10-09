ALPINISMO
Los datos más impresionantes del reto 'States of Elevation' de Kilian Jornet
El atleta catalán enlazó las 72 cimas más altas del Estados Unidos continental en un mes: 5.000 km, 123.000 metros de desnivel y apenas tres duchas en todo el viaje.
Kilian Jornet lo ha vuelto a hacer. Su nuevo proyecto, States of Elevation, no es una carrera ni un récord aislado, sino un viaje descomunal que une las montañas más altas de Estados Unidos continental a través del movimiento humano.
Durante 31 días y 4.267 metros de altitud media, Jornet ha tejido un recorrido que mezcla aventura, exploración y resistencia en estado puro.
Los datos más extremos de Kilian Jornet en 'States of Elevation'
El desafío
- 72 picos de más de 4.267 metros coronados en seis estados: Colorado, Arizona, Nevada, California, Oregón y Washington.
- 31 días de actividad, con 488 horas en movimiento.
- 5.145 kilómetros recorridos y 123.045 metros de desnivel acumulado.
- Promedio diario: más de 160 km y 4.000 m de desnivel.
- Ritmo de sueño: 6 horas y 15 minutos de media, con jornadas que oscilaron entre las 2 y las 10 horas.
Movimiento puro
- 80% del recorrido en bicicleta, 20% a pie, aunque el 60% del tiempo total fue corriendo o andando.
- 50% de las cimas compartidas con otros atletas: hasta 27 compañeros se unieron en diferentes tramos.
- Nuevo récord de velocidad (FKT) en la travesía Norman’s 13, pendiente de confirmación oficial.
El cuerpo y la mente de un superatleta
- Peso estable en 55 kg, tras descender a 52 kg en la primera semana.
- Actividad más larga: 390 km en bicicleta en 15 horas seguidas.
- Gasto energético diario estimado: 9.000 kcal.
- Alimentación base: yogur con frutas del bosque y probióticos para desayunar, comida completa tras cada etapa y bocadillos o productos Maurten durante el esfuerzo.
- Sueño fragmentado, pero con recuperación progresiva conforme avanzaban los días.
El equipo detrás del viaje
- Apoyo logístico: dos personas rotando en una furgoneta.
- Filmación: tres cineastas (David Ariño, Joel Badia y Nick Danielson) registraron más de 6 TB de material.
- Incidencias: tres encuentros con la policía (sin multas), tres pinchazos, dos remolques, solo tres duchas y una lavadora.
- Y, como tradición, cuatro paellas cocinadas los jueves para mantener el ánimo del equipo.
Material y tecnología
- Zapatillas: Kjerag 02 y Tomir Gore-Tex.
- Equipación: línea térmica y de lluvia de NNormal (Trail Wind, Trail Rain Jacket, Active Tight).
- Bicicletas: Trek Madone y Trek Checkpoint, sin pinchazos ni lesiones.
- Relojes y mapas: COROS APEX y COROS DURA.
- 18 noches en la montaña con la linterna Noctia Moonlight.
- Spikes y crampones en tramos de nieve (Crestons, Shasta, Tahoma-Rainier).
Fauna, clima y territorio
Más allá de los números, States of Elevation es una declaración de intenciones: recorrer la naturaleza norteamericana impulsado solo por la fuerza del cuerpo. Jornet ha comparado la magnitud del reto con "enlazar varios Tours de Francia y docenas de maratones, pero todos a gran altitud".
El proyecto redefine lo que significa moverse en la montaña y marca una nueva frontera en la exploración humana sin motor.
