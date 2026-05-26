Danny Domínguez, entrenador: "Si entrenas con pesas 4-6 veces por semana, no necesitas obsesionarte con llegar a 10 mil pasos todos los días"

En los últimos años, se ha extendido la creencia de que hay que caminar 10.000 pasos diarios para obtener los beneficios del ejercicio físico. No obstante, algunos especialistas apuntan que esta no es la mejor forma de hacer deporte para mejorar el bienestar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es recomendable hacer entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica con una intensidad moderada o 75-150 minutos a la semana con intensidad vigorosa.

Además, la OMS añade que es importante hacer entre 2 y 3 sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana. En este sentido, el entrenador Danny Domínguez ha desmontado en redes sociales el mito sobre los famosos 10.000 pasos diarios.

Según recoge 'Instyle', el preparador físico apunta que "si hablamos desde el punto de vista fisiológico, esos 10.000 pasos representan solo una forma de cuantificar el gasto energético y el movimiento diario, pero no contemplan que el entrenamiento de fuerza también cuenta, y mucho".

Una persona caminando por la playa / SPORT

Ahora bien, levantar pesas no evita el sedentarismo. En este aspecto, es importante hacer ejercicio aeróbico y llevar una vida activa. Sin embargo, alcanzar el número de pasos no resulta tan importante.

Por este motivo, Domínguez recomienda compaginar el entrenamiento de fuerza con una actividad física. "Si entrenas con pesas 4-6 veces por semana, no necesitas obsesionarte con llegar a 10 mil pasos todos los días", comienza.

"Aunque es recomendable sumar movimiento fuera del gimnasio para mantener la salud cardiovascular y la movilidad articular", añade el entrenador personal. De esta forma, la presión por superar esta cifra de pasos diaria desaparecerá.

Finalmente, la recomendación del experto es clara: "Olvídate de tus 10.000 pasos diarios y mejor suma todas tus actividades físicas semanales". Además de caminar, también puedes nadar, bailar o subir escaleras.