Daniel Contreras y Noemí Delgado brillan en la espectacular vertical del Torre Sevilla 2025

La tercera edición de la Carrera Vertical del Eurostars Torre Sevilla confirmó eque el ascenso a su icónica torre ya es una cita consolidada en el calendario deportivo andaluz. La prueba volvió a superar todas las previsiones al completar sus más de 220 dorsales en menos de 24 horas, un dato que subraya el tirón creciente de este formato explosivo de resistencia aeróbica.

El pistoletazo de salida lo dio el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel María Alés del Pueyo, acompañado por la delegada de Deporte y Promoción de la Salud, Carmen María Tena Aguilar, y el gerente del Instituto Municipal de Deportes, Ricardo Villena. Desde la planta baja, los participantes se lanzaron a un esfuerzo tan breve como devastador: ascender lo más rápido posible las 37 plantas y cerca de 1.000 escalones del edificio más alto de Andalucía.

En categoría masculina, Daniel Contreras se hizo con la victoria gracias a un impresionante registro de 5 minutos, suficiente para imponerse a José Manuel García Luna y Cristian Roberto López.

Entre las mujeres, el triunfo fue para Noemí Delgado, que paró el crono en 6:11, seguida de Martina Banchi y Gloria Elena Galeano. Ambos campeones recibirán una noche en Junior Suite, cena degustación con maridaje en el restaurante El Duende y acceso al circuito termal del spa.

Noemí Delgado, junto a Martina Banchi y Gloria Elena Galeano / GRUPO HOTUSA

La meta, ubicada en la espectacular Terraza-Mirador Atalaya Torre Sevilla, ofreció el escenario ideal para las fotos oficiales y la recogida de medallas.

Tras la entrega de premios, corredores y organización compartieron un cóctel-brunch que puso el broche perfecto a una mañana marcada por el esfuerzo, la superación y unas vistas imposibles de olvidar.