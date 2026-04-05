Dan Buettner, investigador, sobre el ejercicio ideal de las personas más longevas: "No hacen Crossfit o Pilates"

Dan Buettner (Minnesota, 1960) es escritor, explorador e investigador sobre la longevidad. El estadounidense es conocido por su investigación sobre las 'Zonas Azules', presentando la serie de Netflix 'Live to 100: Secrets of the Blue Zones', ganadora de tres premios Emmy.

Las zonas azules son descritas como lugares del mundo donde habitan las personas más longevas, superando los 100 años de edad. Para identificar estas regiones, los científicos y demógrafos analizaron las características locales.

En su libro, 'Las zonas azules', Buettner identifica cinco regiones: Cerdeña (Italia), La isla de Icaria (Grecia), La isla de Okinawa (Japón), Loma Linda (California) y la Península de Nicoya (Costa Rica).

Durante más de veinte años, el investigador ha estado estudiando estas regiones, analizando los hábitos de vida diarios de las personas más longevas del mundo. Según Buettner, "la gente que más años vive no hace Crossfit o Pilates".

Caminar más para vivir más: cómo lograr ser más longevos / .

Recientemente, el explorador ha sido entrevistado en el pódcast de ZOE. Según recoge 'El Confidencial', Buettner señala que los habitantes de estas poblaciones envejecen sin enfermedades que acortan la vida, como diabetes o cáncer.

De hecho, el investigador sorprende al destacar que "la gente de las zonas azules no hace ejercicio". Al menos, no hace las actividades físicas que están siendo tendencia en la actualidad, como las anteriormente mencionadas.

En su lugar, las personas más longevas mantienen una vida activa de manera natural y orgánica. Durante el día a día, caminan para desplazarse y están en movimiento constante para cuidar de sus huertos y hacer las tareas domésticas.

No obstante, este estilo de vida activo difiere mucho del sedentarismo que padecen muchas personas en occidente. El ritmo de vida actual, el uso de la tecnología y los hábitos de consumo tienen impacto en nuestra salud.