Dan Buettner, experto en longevidad: "El secreto para vivir más años no está en el gimnasio, sino en caminar sin darte cuenta cada día"

Cada vez son más las personas que buscan mejorar su aspecto físico y llevar un estilo de vida más saludable. Sin embargo, esa preocupación por conseguir resultados rápidos ha hecho que muchos recurran a métodos extremos, especialmente cuando se acerca el verano.

Dietas muy restrictivas, planes exprés o promesas para adelgazar en pocos días pueden parecer una solución fácil, pero suelen esconder importantes riesgos para la salud. Además del conocido efecto rebote, estas prácticas pueden provocar déficits nutricionales, pérdida de masa muscular y otros problemas derivados de una pérdida de peso demasiado acelerada.

Cada vez son más las personas que quieren adelgazar cuanto antes y empiezan con entrenamientos exigentes sin haber creado antes unos hábitos básicos. Sin embargo, esa prisa suele jugar en contra, ya que aumenta el riesgo de abandonar a las pocas semanas o incluso de sufrir molestias y lesiones.

Antes de pensar en rutinas intensas, lo más importante es conseguir que el cuerpo se acostumbre a moverse de forma regular. El ejercicio es una herramienta clave para perder peso y mejorar la salud, pero conviene adaptarlo al nivel de cada persona.

Las declaraciones de Dan Buettner sobre el ejercicio intenso. / SPORT

El ejercicio más efectivo para estar sanos

Entrenamientos de fuerza o salir a correr pueden ser buenas opciones cuando ya existe una base física, aunque para quienes empiezan suele ser más efectivo optar por cambios sencillos y sostenibles.

Caminar más cada día, mantenerse activo y crear una rutina constante son pasos que ayudan a activar el organismo y a consolidar un hábito que, con el tiempo, permitirá afrontar ejercicios de mayor intensidad con más garantías.

Según explica Dan Buettner, las personas que disfrutan de una mayor esperanza de vida no suelen vivir pendientes de seguir una rutina saludable al milímetro. En cambio, mantienen hábitos que forman parte de su día a día y que les permiten cuidar su salud sin apenas esfuerzo consciente.

Para el experto, la longevidad no debería convertirse en un objetivo obsesivo, sino en la consecuencia de un estilo de vida equilibrado. Por eso defiende que el verdadero cambio pasa por adaptar el entorno para que las decisiones más saludables se tomen casi sin pensar, convirtiéndolas en algo natural en la rutina diaria.

"La gente que más vive se mueve de forma natural. No hace ejercicio, pero vive en entornos en los que cada desplazamiento supone un paseo, tiene jardines en la parte trasera de sus casas y no dispone de comodidades mecánicas. Da el equivalente a entre 10.000 y 12.000 pasos al día sin darse cuenta", comenta.

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Para quienes no saben por dónde empezar cuando deciden ponerse en forma, Dan Buettner recomienda apostar por actividades sencillas y fáciles de mantener en el tiempo. El experto en longevidad destaca especialmente caminar y la jardinería, ya que permiten mantenerse activo sin necesidad de entrenamientos exigentes.

De hecho, asegura que un paseo diario puede aportar cerca del 90 % de los beneficios que ofrece preparar una maratón, convirtiéndose en una de las formas más eficaces de mejorar la salud sin someter al cuerpo a un esfuerzo intenso.