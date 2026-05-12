Dan Buettner, experto en longevidad: "El mejor deporte no es el que quema más calorías, es el que te mantiene en movimiento y conectado durante décadas"

Dan Buettner, pionero en estudios sobre zonas azules y longevidad, revoluciona las ideas sobre ejercicio al priorizar la sostenibilidad social sobre la intensidad calórica. Su visión destaca deportes que fomentan el movimiento continuo y los lazos humanos, clave para vidas largas y plenas.

Buettner pone al ciclismo en un buen lugar por cuidar las articulaciones, y el golf a pie por sumar años gracias a sus necesarias caminatas largas. Sin embargo, los deportes de raqueta (como tenis o bádminton) se coronan como reyes. ¿La razón?

Estos deportes de raqueta, según el experto, mezclan actividad física, destreza, rivalidad amistosa y, crucialmente, conexión social, todo en sesiones adictivas que pueden perdurar en la rutina de una persona durante décadas. Y esta explicación todavía va más allá.

No se trata solo de sudar: los centenarios de zonas como Okinawa o Ikaria no hacen crossfit, sino actividades grupales que generan alegría y comunidad. El pickleball, híbrido de tenis y ping-pong en una cancha diminuta, ejemplifica esto: bajo impacto, y accesible a partir de cualquier edad.

vilagarcia de arousa partido de pickleball en a xunqueira / Noe Parga / FDV

Sus beneficios

Físicamente, estos deportes elevan el ritmo cardíaco sin dañar las rodillas, mejoran la coordinación para prevenir caídas y fortalecen músculos clave. Estudios asocian el tenis con hasta 9,7 años extra de vida; el bádminton, unos 6. Es decir, que su poder va más allá de cualquier posible duda.

El pickleball añade una quema calórica moderada (400/hora), pero su magia está en la mente: libera endorfinas, reduce estrés y combate la soledad, factor muy importante a tener en cuenta en la vejez, y que también influye de forma importante en la salud.

Socialmente, transformar el ejercicio en "quedadas con raqueta" puede crear amistades profundas y duraderas, clave para la salud mental de cualquier persona. Buettner lo resume: los más longevos no son los que se ejercitan más, sino los que disfrutan ejercitándose junto a otros.