Dan Buettner, experto en longevidad: "La gente aún cree que la proteína debe provenir de un bistec, una chuleta de cerdo o tocino, pero las culturas más longevas basaron su dieta en legumbres, granos y vegetales"

Por razones ambientales, morales e incluso de salud, muchas personas han dejado de consumir carnes en su dieta habitual, y un número creciente quiere sumarse a la idea de una cotidianidad sin alimentos de origen animal.

Para estas personas, Dan Buettner, experto en longevidad y autor del libro "El Secreto de las Zonas Azules: Come y vive como la gente más saludable del planeta", ha compartido información valiosísima que respalda sus deseos al asegurar que "no necesitas carne para obtener una proteína completa".

Así lo declaró a través de una publicación en Instagram, donde explicó las razones por las cuales sí es factible convertirse al vegetarianismo, o incluso al veganismo, sin que ello implique padecer complicaciones corporales.

"La gente aún cree que la proteína debe provenir de un bistec, una chuleta de cerdo o tocino. Sin embargo, algunas de las culturas más longevas del planeta basaron su dieta en legumbres, granos y vegetales", destacó.

"La explicación científica es simple: tu cuerpo necesita nueve aminoácidos esenciales. Las legumbres son ricas en algunos y bajas en otros, y los granos son el equivalente, aportando exactamente lo que les falta a las legumbres. Combina legumbres y granos y obtendrás una proteína completa, con todos los aminoácidos que necesitas, sin necesidad de fuentes animales", enfatizó.

Tiras de 'pollo vegano' de Heura. / Heura

Asimismo, tomó el ejemplo de las mencionadas zonas azules, las regiones geográficas del mundo donde las personas viven una vida significativamente más larga, saludable y con una alta concentración de centenarios, para continuar sustentando sus argumentos.

"Lo han hecho durante siglos: frijoles con arroz en Latinoamérica, frijoles con tortillas de maíz en Mesoamérica y pasta e fagioli en Italia", ejemplificó.

Luego, reflexionó sobre dos elementos importantes que hay que saber: no hay que combinar legumbres y granos en cada comida, de la misma manera que puedes consumir una variedad de alimentos vegetales integrales a lo largo del día y tu cuerpo obtendrá los aminoácidos que necesita.

Comida vegetariana / Pinterest

"Las proteínas vegetales integrales vienen envueltas en fibra, que nutre tu intestino y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y varios tipos de cáncer, algo que un bistec jamás logrará", informó.

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Finalmente, culmina su publicación describiendo dos recetas con proteínas completas para empezar esta transición alimenticia: 'Gallo Pinto', un platillo de frijoles negros con arroz, y 'Adventist Haystack', chips de maíz con frijoles, los cuales se presentan como un accesible punto de partida en aras de reducir la ingesta de productos de origen animal.