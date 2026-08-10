ALIMENTACIÓN
Dan Buettner, experto en longevidad: "La gente aún cree que la proteína debe provenir de un bistec, una chuleta de cerdo o tocino, pero las culturas más longevas basaron su dieta en legumbres, granos y vegetales"
El escritor americano especializado en las denominadas zonas azules explica las claves para mantenerse sano sin consumir carne
Por razones ambientales, morales e incluso de salud, muchas personas han dejado de consumir carnes en su dieta habitual, y un número creciente quiere sumarse a la idea de una cotidianidad sin alimentos de origen animal.
Para estas personas, Dan Buettner, experto en longevidad y autor del libro "El Secreto de las Zonas Azules: Come y vive como la gente más saludable del planeta", ha compartido información valiosísima que respalda sus deseos al asegurar que "no necesitas carne para obtener una proteína completa".
Así lo declaró a través de una publicación en Instagram, donde explicó las razones por las cuales sí es factible convertirse al vegetarianismo, o incluso al veganismo, sin que ello implique padecer complicaciones corporales.
"La gente aún cree que la proteína debe provenir de un bistec, una chuleta de cerdo o tocino. Sin embargo, algunas de las culturas más longevas del planeta basaron su dieta en legumbres, granos y vegetales", destacó.
"La explicación científica es simple: tu cuerpo necesita nueve aminoácidos esenciales. Las legumbres son ricas en algunos y bajas en otros, y los granos son el equivalente, aportando exactamente lo que les falta a las legumbres. Combina legumbres y granos y obtendrás una proteína completa, con todos los aminoácidos que necesitas, sin necesidad de fuentes animales", enfatizó.
Asimismo, tomó el ejemplo de las mencionadas zonas azules, las regiones geográficas del mundo donde las personas viven una vida significativamente más larga, saludable y con una alta concentración de centenarios, para continuar sustentando sus argumentos.
"Lo han hecho durante siglos: frijoles con arroz en Latinoamérica, frijoles con tortillas de maíz en Mesoamérica y pasta e fagioli en Italia", ejemplificó.
Luego, reflexionó sobre dos elementos importantes que hay que saber: no hay que combinar legumbres y granos en cada comida, de la misma manera que puedes consumir una variedad de alimentos vegetales integrales a lo largo del día y tu cuerpo obtendrá los aminoácidos que necesita.
"Las proteínas vegetales integrales vienen envueltas en fibra, que nutre tu intestino y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y varios tipos de cáncer, algo que un bistec jamás logrará", informó.
Finalmente, culmina su publicación describiendo dos recetas con proteínas completas para empezar esta transición alimenticia: 'Gallo Pinto', un platillo de frijoles negros con arroz, y 'Adventist Haystack', chips de maíz con frijoles, los cuales se presentan como un accesible punto de partida en aras de reducir la ingesta de productos de origen animal.
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