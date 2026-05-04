Dan Buettner, experto en longevidad: "La gente que más vive no va al gimnasio, se mantiene activa todo el día sin darse cuenta"

¿Nunca te has preguntado por qué algunas regiones del mundo tienen una esperanza de vida mucho mayor a la del resto de mortales? El debate sobre cómo vivir más y mejor se suele centrar en rutinas exigentes o entrenamientos intensos, pero el experto en longevidad, Dan Buettner, ofrece una visión muy diferente.

Este especialista ha estado más de dos décadas estudiando las llamadas 'zonas azules', y sus conclusiones son muy esclarecedoras: la clave del gimnasio no está en el gimnasio, sino en el movimiento constante a lo largo del día y en evitar el sedentarismo.

Estas zonas, como Cerdeña, Okinawa o Icaria, concentran algunas de las poblaciones más longevas del planeta. Son comarcas en las que alcanzar los 100 años no es una excepción, sino una consecuencia natural de haber llevado un estilo de vida saludable.

El sedentarismo es considerado como un factor de riesgo para desarrollar muchas enfermedades. / DCStudio. FREEPIK

Según Buettner, uno de los aspectos más sorprendentes es que sus habitantes no practican ejercicio físico estructurado como ocurre en buena parte de Occidente:

"No hacen crossfit ni pilates ni pasan horas en el gimnasio", explica. A diferencia de esto, integran la actividad física de forma natural en su rutina diaria: caminan para ir al lugar de trabajo, al desempeñar su actividad laboral o al volver a casa, cuidan de sus huertos, hacen tareas domésticas...

Como decimos, es un movimiento constante a lo largo del día que aunque sea de baja intensidad, acaba teniendo un enorme impacto en nuestro cuerpo. Mantiene el metabolismo activo, quemamos calorías y reducimos el sedentarismo, por lo que es menos probable desarrollar enfermedades asociadas a este estilo de vida.

¿Cuántos de nosotros estamos trabajando sentados como mínimo 8 horas diarias? En estas 'zonas azules', eso es la excepción y por lo tanto, sus habitantes suelen estar acostumbrados al movimiento.

Quizás debes esforzarte más en eliminar el sedentarismo de tu vida con un movimiento activo durante buena parte del día en vez de ir al gimnasio tres o cuatro veces a la semana apenas 1 o 2 horas diarias.