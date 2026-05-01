Dan Buettner, experto en longevidad: "La gente que vive más no hace gimnasio"

Durante muchos años, el ejercicio intenso se ha considerado como una de las claves para vivir más y mejor. Sin embargo, Dan Buettner, periodista e investigador especializado en longevidad, envía un mensaje que desmitifica esta idea: las personas que más años viven no siguen rutinas exigentes ni pasan muchas horas en el gimnasio.

Tras más de dos décadas estudiando las llamadas zonas azules (regiones como Cerdeña u Okinawa), Buettner ha identificado patrones comunes entre muchos de sus habitantes. Y uno de los más llamativos es la relación que mantienen con la actividad física.

"La gente de estas zonas no hace ejercicio tal y como lo entendemos hoy en día. No verás a nadie haciendo CrossFit o pilates", explica el experto. En lugar de eso, su movimiento es constante y está integrado de forma natural en su día a día.

Son personas que caminan para desplazarse, cultivan sus propios alimentos y hacen tareas domésticas manuales, evitando depender de comodidades propias de la tecnología. Un tipo de actividad continua que mantiene su metabolismo activo durante toda la jornada, desde que se levantan hasta que se acuestan.

Gestos tan sencillos como subir escaleras impiden el sedentarismo. / PRESSFOTO. FREEPIK

Según el experto, este estilo de vida genera un gasto calórico más estable y eficaz que concentrar el ejercicio en una sola sesión diaria. "Se mueven cada pocos minutos sin darse cuenta, y eso marca la diferencia frente a quienes pasan horas sentados y luego intentan compensarlo en el gimnasio", señala.

En este sentido, Buettner destaca que estas poblaciones no presentan ventajas genéticas especiales. Su longevidad se explica, en gran parte, por la ausencia de enfermedades crónicas como diabetes, patologías cardiovasculares o demencia.

Este enfoque contrasta con el estilo de vida moderno, donde el sedentarismo domina gran parte del día. Para el experto, la clave no está en entrenar más, sino en moverse mejor y con mayor frecuencia.

Así, el mensaje es claro y todos deberíamos tomar nota de él: incorporar actividad física de forma natural y constante puede ser mucho más determinante para la salud y la longevidad que cualquier rutina intensa puntual.