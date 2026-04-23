Dan Buettner, experto en longevidad: "La gente que más años vive no hace CrossFit ni Pilates"

Si eres de los que cree que el secreto para vivir más años reside en el CrossFit o en el pilates, probablemente te interese leer lo que acaba de comentar el investigador Dan Buettner al respecto, muy conocido por su trabajo sobre las llamadas zonas azules y experto en longevidad.

Buettner no ha dudado ni un segundo en desmontar una de las creencias más extendidas sobre el ejercicio físico: las personas más longevas del mundo no siguen rutinas de entrenamiento estructuradas, y por lo tanto, no es cuestión de practicar una u otra actividad.

Después de más de dos décadas estudiando regiones con una alta esperanza de vida como Cerdeña, Okinawa, Icaria, Loma Linda o la península de Nicoya, Buettner concluye que el secreto no está en el gimnasio: "la gente que vive más años no hace CrossFit o Pilates".

Las declaraciones de Dan Buettner sobre el ejercicio intenso. / Sport.es

Más allá de entrenamientos muy intensos o demasiado planificados, estas poblaciones integran el movimiento de forma natural en su día a día. Caminan con frecuencia, trabajan en sus huertos, hacen tareas domésticas sin ayudas tecnológicas y evitan el sedentarismo. Un tipo de actividad constante, aunque de baja intensidad, que es clave para la salud.

Según cuenta el experto, uno de los grandes problemas de nuestras sociedades modernas es intentar compensar las horas de inactividad con sesiones puntuales de ejercicio. Incluso cuando se cumplen, no igualan los beneficios de estar activo durante toda la jornada.

Es lo que ocurre en las zonas azules, regiones en las que el movimiento es continuo y casi inconsciente: las personas se levantan, se desplazan durante prácticamente todo el día y hacen pequeñas tareas cada pocos minutos.

Otro aspecto relevante es que estas comunidades no destacan por tener una genética superior, sino por evitar enfermedades asociadas al envejecimiento como la diabetes, la demencia o patologías cardiovasculares.

El planteamiento de Buettner es muy claro: más allá de ir al gimnasio, tenemos que recuperar hábitos cotidianos de pasadas generaciones para fomentar el movimiento durante la mayor parte del día.