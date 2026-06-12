LONGEVIDAD
Dan Buettner, experto en longevidad, desmonta uno de los grandes mitos sobre vivir más años: "La clave no está en los suplementos"
Tras años estudiando las zonas con mayor esperanza de vida del planeta, el investigador asegura que uno de los hábitos más importantes para alcanzar los 100 años tiene más relación con las relaciones sociales y la forma de comer que con cualquier producto milagro
Mientras muchos buscan fórmulas milagrosas para vivir más años, Dan Buettner, experto en longevidad y creador del concepto de las Zonas Azules, apunta en otra dirección.
Tras estudiar durante años a algunas de las poblaciones más longevas del planeta, sostiene que los hábitos que más influyen en una vida larga y saludable tienen poco que ver con tratamientos innovadores o suplementos.
No todo está en los suplementos
En lugares como Italia, explica, es habitual ver a personas mayores que mantienen una rutina sencilla: comienzan el día compartiendo una conversación con amigos o familiares, dedican tiempo a actividades cotidianas como cuidar el jardín, disfrutan de comidas largas en compañía y mantienen una vida social activa.
Son costumbres aparentemente simples, pero que se repiten una y otra vez en las regiones donde más personas alcanzan los 100 años.
Para Buettner, la clave no estaría en buscar atajos, sino en fortalecer los vínculos personales y crear espacios para compartir tiempo con los demás. Al fin y al cabo, quizá el verdadero secreto de la longevidad no se encuentre en una pastilla o en un procedimiento médico, sino en algo tan cotidiano como sentarse alrededor de una mesa con las personas que queremos.
Todo ello invita a reflexionar sobre una idea que suele pasar desapercibida cuando hablamos de longevidad. Tal vez vivir más años no dependa únicamente de lo que hacemos para cuidar nuestro cuerpo, sino también de cómo cuidamos nuestras relaciones y nuestro entorno.
Al observar la vida de algunas de las personas más longevas del planeta, da la sensación de que el verdadero secreto no se encuentra en una nueva terapia ni en un suplemento revolucionario, sino en algo mucho más cotidiano: compartir tiempo de calidad con los demás y encontrar motivos para disfrutar de cada día.
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