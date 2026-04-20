Damián López, bombero de 54 años: "Me veo mejor que muchos hombres de 30 gracias a la calistenia"

La edad no siempre es la responsable de marcar los límites del cuerpo, y el caso de Damián López es una prueba clara de ello. A sus 54 años, este bombero presume de una forma física que muchos considerarían propia de alguien mucho más joven, y lo atribuye a un método de entrenamiento tan simple como efectivo: la calistenia.

Su profesión ya exige un alto nivel físico, pero López ha ido más allá. Lleva más de ocho años entrenando exclusivamente con su propio peso corporal, una disciplina que no solo le ha permitido mantenerse en forma, sino mejorar su rendimeinto con el paso del tiempo. "No entreno por estética, entreno por salud y por superarme a mí mismo", asegura.

La calistenia se basa en ejercicios funcionales como dominadas, fondos, flexiones o muscle ups. Movimientos que trabajan varios grupos musculaes a la vez y que, según explica el bombero, son fundamentales para desarrollar fuerza, resistencia y coordinación sin recurrir a maquinaria ni a cargas externas.

Esta práctica, además, reduce el riesgo de lesiones, algo fundamental a medida que vamos cumpliendo años y podemos cometer errores en el gimnasio.

Damián también destaca el impacto mental del entrenamiento. Mantener la constancia durante años le ha ayudado a construir disciplina y motivación, dos pilares que considera igual de importantes que la fuerza física: "decidí hace tiempo que la edad no iba a limitarme", afirma con rotundidad.

Calistenia / SPORT.es

Su presencia en redes sociales ha inspirado a miles de personas que buscan a diario alternativas al gimnasio tradicional. Sus vídeos muestran rutinas exigentes, pero accesibles, demostrando que no hay que complicarse mucho para obtener resultados visibles.

Expertos coinciden en que este tipo de entrenamiento es especialmente recomendable en mayores de 40 o 50 años, ya que mejora la movildiad, la estabilidad y la salud cardiovascular.

En un contexto donde el sedentarismo es, por desgracia, cada vez más habitual, ejemplos como el de este bombero refuerzan la idea de que nunca es tarde para comenzar.